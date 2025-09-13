एनिमल लवर्स से मिला था... पीएम मोदी ने कहा कुछ ऐसा, खिल-खिलाकर हंस पड़े लोग

PM Modi: प्रधानमंत्री मोदी ने विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी वह एक एनिमल लवर से मिला था, उनकी यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे। इस पर पीएम ने कहा कि हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं, जो गाय को पशु मानते ही नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में पहुंचे। यहां पर उन्होंने भारतम पोर्टल की शुरुआत भी की। इस दौरान उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास और उससे जुड़ीं पांडुलिपियों के संबंध में लोगों के ज्ञान को बढ़ाया। हालांकि इसी दौरान पीएम ने पशु प्रेमियों को लेकर कुछ ऐसा कहा, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोग हंसने लगे।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान एक पशु प्रेमी से मुलाकात की बात कही। उन्होंने कहा, "अभी हाल ही में, मैं कुछ एनिमल लवर्स से मिला था।" पीएम की यह बात सुनते ही वहां पर मौजूद लोग दबी जुबान में हंसने लगे। इस पर पीएम ने पूछा, "आप लोगों को हंसी क्यों आ गई? हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं... जो विशेषकर गाय को पशु नहीं मानते हैं।" प्रधानमंत्री की यह बात सुनकर वहां पर लोग खिल-खिलाकर हंसने लगे।

गौरतलब है कि पीएम मोदी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली से आवारा कुत्तों को बाहर करने और फिर उस आदेश को निरस्त करने के फैसले ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरीं थीं। इस दौरान सोशल मीडिया और सड़क पर भी लोग भी दो धड़ों में बंट गए थे। एक तरफ वह लोग थे, जो इसके समर्थन में थे और दूसरी तरफ वह लोग जो इस फैसले के विरोध में थे। ऐसे में दोनों तरफ से ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी था।

इससे पहले पीएम मोदी ने भारतम पोर्टल के लांच पर का कि यह एक डिजिटल मंच है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण करके उनका डिजिटलीकरण करके उनके आधुनिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना है।