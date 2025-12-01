Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPM Modi said in Rajya Sabha Non veg eaters are bad I am not saying that
नॉन-वेज खाने वाले बुरे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं; पीएम मोदी ने संसद में क्या कहा

नॉन-वेज खाने वाले बुरे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं; पीएम मोदी ने संसद में क्या कहा

संक्षेप:

पीएम मोदी ने कहा, 'साधारण पृष्ठभूमि से उठकर सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति को प्रदर्शित करता है। उनका अनुभव उच्च सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहायक होगा।'

Mon, 1 Dec 2025 04:49 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सभापति सीपी राधाकृष्णन को सोमवार को यह दायित्व संभालने के लिए बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सांसद के रूप में उनके अनुभव से सदन के कुशल संचालन में मदद मिलेगी। नॉन-वेज छोड़ने वाली घटना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'आपने मुझे बताया कि आप नॉन-वेजिटेरियन थे, लेकिन काशी की पहली यात्रा के दौरान पूजा करने और मां गंगा के आशीर्वाद लेने के बाद, आपके अंदर एक संकल्प जागा। उस दिन से आपने नॉन-वेजिटेरियन भोजन त्याग दिया। नॉन-वेज खाने वाले बुरे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन काशी का विचार आपके इस निर्णय के लिए प्रेरणा बना। सांसद के रूप में यह मेरे लिए एक यादगार उदाहरण रहेगा।'

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:ना हम चुप बैठ सकते, ना ये मान सकते कि... दिल्ली में प्रदूषण पर किस पर बिफरे CJI

सीपी राधाकृष्णन का स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'साधारण पृष्ठभूमि से उठकर सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति को प्रदर्शित करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनका अनुभव और मार्गदर्शन उच्च सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहायक होगा।' सितंबर में चंद्रपुरम पोनुसामी (सीपी) राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। अपने निर्वाचन के साथ ही राधाकृष्णन राज्यसभा के पदेन सभापति बन गए। प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं आपको बधाई देता हूं और भरोसा है कि इस सदन का हर सदस्य इसकी परंपराओं का सम्मान करेगा और आपकी गरिमा को बनाए रखेगा।'

राज्यसभा के नए सभापति का जोरदार स्वागत

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राधाकृष्णन का स्वागत करते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने उम्मीद जताई वह संसद के उच्च सदन का कुशलतापूर्वक संचालन करेंगे। उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और उच्च सदन के सभापति रह चुके सर्वपल्ली राधाकृष्णन के एक वाक्य को उद्धृत करते हुए कहा, ‘हमें एक जिम्मेदार संसद सदस्य बनना चाहिए न कि गैरजिम्मेदार और आंदोलन करने वाला सदस्य।’ विपक्ष की ओर से खरगे ने सभापति का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस संवैधानिक मूल्यों और सदन की परंपराओं के साथ दृढ़ता से खड़ी है। हम कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। खरगे ने जिक्र किया कि राधाकृष्णन तीन बार लोकसभा सांसद रह चुके सीके कुप्पुस्वामी के रिश्तेदार हैं, जो कांग्रेस के सदस्य थे।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
PM Modi Narendra Modi rajya sabha tv
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।