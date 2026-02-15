Hindustan Hindi News
ताबड़तोड़ FTA, अमेरिका से ट्रेड डील; पीएम मोदी ने बताया भारत की असली ताकत का राज

Feb 15, 2026 08:43 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आर्थिक प्रगति, बजट 2026, वैश्विक व्यापार समझौते, सुधारों और विकसित भारत के विजन पर खुलकर बात की। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में राजनीतिक स्थिरता के कारण निवेशकों का विश्वास बहाल हुआ है और बढ़ा है। यह इंटरव्यू बजट सत्र के बाद और हाल के भारत-अमेरिका, यूरोपीय संघ सहित कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के बीच आया है। पीएम मोदी ने राजनीतिक स्थिरता को निवेशकों के बढ़ते भरोसे का मुख्य कारण बताया और कहा कि भारत अब अपनी शर्तों पर मजबूत समझौते कर रहा है।

38 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर हस्ताक्षर के अवसर पर मोदी ने कहा कि भारत ने अपने मजबूत विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), सेवा क्षेत्र और लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) की ताकत का लाभ उठाकर इन समझौतों पर अपनी शर्तों पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन एफटीए का मुख्य उद्देश्य कपड़ा, चमड़ा, रसायन, हस्तशिल्प, रत्न और अन्य क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करना है।

इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्व यूपीए सरकार की आलोचना भी की और कहा कि उनके कार्यकाल में बातचीत शुरू होती थी और फिर टूट जाती थी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मोदी ने कहा कि लंबी बातचीत के बावजूद उस समय कोई ठोस परिणाम हासिल नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले दशक के लिए तीन प्रमुख सुधार प्राथमिकताएं बताईं...

  • अधिक संरचनात्मक सुधार
  • गहन नवाचार
  • सरल शासन व्यवस्था

पीटीआई के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की 'सुधार एक्सप्रेस' ने बड़े पैमाने पर प्रगति की है, लेकिन वे स्वभाव से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। इस संदर्भ में पीएम मोदी ने कहा कि यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेन-देन की प्रक्रिया में आए मूलभूत बदलावों ने भारत को दुनिया का डिजिटल लीडर बना दिया है। उन्होंने बताया कि देश कंप्यूटिंग क्षमता और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करके एक मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रख रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाएं सबसे अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया हर निर्णय महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है। प्रधानमंत्री ने बजट, खासकर रक्षा बजट और आधुनिकीकरण पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह बजट किसी मजबूरी से पैदा हुआ 'अभी या कभी नहीं' वाला क्षण नहीं है, बल्कि तैयारी और प्रेरणा से उपजा 'हम तैयार हैं' वाला क्षण है।

पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के बजट सामान्य लेखा-जोखा दस्तावेज नहीं होते, बल्कि उनका अपना दृष्टिकोण होता है। रक्षा बजट पर उन्होंने जोर दिया कि भारत को हर समय मजबूत और तैयार रहना होगा, और सरकार इस लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण करे।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

PM Modi
