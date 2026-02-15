ताबड़तोड़ FTA, अमेरिका से ट्रेड डील; पीएम मोदी ने बताया भारत की असली ताकत का राज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आर्थिक प्रगति, बजट 2026, वैश्विक व्यापार समझौते, सुधारों और विकसित भारत के विजन पर खुलकर बात की। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में राजनीतिक स्थिरता के कारण निवेशकों का विश्वास बहाल हुआ है और बढ़ा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आर्थिक प्रगति, बजट 2026, वैश्विक व्यापार समझौते, सुधारों और विकसित भारत के विजन पर खुलकर बात की। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में राजनीतिक स्थिरता के कारण निवेशकों का विश्वास बहाल हुआ है और बढ़ा है। यह इंटरव्यू बजट सत्र के बाद और हाल के भारत-अमेरिका, यूरोपीय संघ सहित कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के बीच आया है। पीएम मोदी ने राजनीतिक स्थिरता को निवेशकों के बढ़ते भरोसे का मुख्य कारण बताया और कहा कि भारत अब अपनी शर्तों पर मजबूत समझौते कर रहा है।

38 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर हस्ताक्षर के अवसर पर मोदी ने कहा कि भारत ने अपने मजबूत विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), सेवा क्षेत्र और लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) की ताकत का लाभ उठाकर इन समझौतों पर अपनी शर्तों पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन एफटीए का मुख्य उद्देश्य कपड़ा, चमड़ा, रसायन, हस्तशिल्प, रत्न और अन्य क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करना है।

इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्व यूपीए सरकार की आलोचना भी की और कहा कि उनके कार्यकाल में बातचीत शुरू होती थी और फिर टूट जाती थी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मोदी ने कहा कि लंबी बातचीत के बावजूद उस समय कोई ठोस परिणाम हासिल नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले दशक के लिए तीन प्रमुख सुधार प्राथमिकताएं बताईं...

अधिक संरचनात्मक सुधार

गहन नवाचार

सरल शासन व्यवस्था पीटीआई के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की 'सुधार एक्सप्रेस' ने बड़े पैमाने पर प्रगति की है, लेकिन वे स्वभाव से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। इस संदर्भ में पीएम मोदी ने कहा कि यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेन-देन की प्रक्रिया में आए मूलभूत बदलावों ने भारत को दुनिया का डिजिटल लीडर बना दिया है। उन्होंने बताया कि देश कंप्यूटिंग क्षमता और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करके एक मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रख रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाएं सबसे अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया हर निर्णय महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है। प्रधानमंत्री ने बजट, खासकर रक्षा बजट और आधुनिकीकरण पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह बजट किसी मजबूरी से पैदा हुआ 'अभी या कभी नहीं' वाला क्षण नहीं है, बल्कि तैयारी और प्रेरणा से उपजा 'हम तैयार हैं' वाला क्षण है।