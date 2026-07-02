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मेरी छोटी बहन… PM मोदी ने ताकाइची का किया खास स्वागत, क्या बोलीं जापानी PM?

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंची हैं। इस दौरान गुरुवार को पीएम मोदी के संबोधन ने खास ध्यान खींचा। डेलीगेट्स को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जापानी PM को ‘छोटी बहन’ कहकर पुकारा।

मेरी छोटी बहन… PM मोदी ने ताकाइची का किया खास स्वागत, क्या बोलीं जापानी PM?

भारत और जापान के बीच रणनीतिक संबंधों में अब एक नया अध्याय जुड़ गया। यहां गुरुवार को पीएम मोदी ने 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचीं जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी PM ताकाइची संग एक खास रिश्ता जोड़ते हुए ‘छोटी बहन’ कहकर पुकारा है। इस संबोधन को ताकाइची ने भी स्वीकार दिया। ताकाइची ने कहा कि आज के समय में इस रिश्ते का बहुत मोल है।

इससे पहले 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जापानी PM ताकाइची को सुंदर छोटी बहन कहकर पुकारा। उन्होंने कहा, “मैं जापान की प्रधानमंत्री मेरी छोटी बहन ताकाइची का भारत में स्वागत करता हूं।… उनके पहले भारत दौरे पर उनका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी हैं। इतना ही नहीं वह जापान के नारा प्रांत से आती हैं, जो भारत-जापान की साझा बौद्ध विरासत का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है।”

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पीएम मोदी ने आगे बदलते हुए वैश्विक माहौल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और जापान के बीच विश्वास अटूट है और यह क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा, "कुछ दिन पहले G-7 शिखर सम्मेलन में मैंने कहा था कि आज के वैश्विक उथल-पुथल के माहौल में आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एसेट है। मुझे गर्व है कि भारत-जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरी है।"

टेक्नोलॉजी बनेगा आधार

पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत और जापान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ताकाइची और उनका विश्वास है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साझेदारी दोनों देशों के बीच सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, आज एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता का जोड़ एआई विकास को नई गति देगा पीएम मोदी ने भारत के विकास में जापान की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, “पिछले कई दशकों में जापान ने भारत की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाई है और दोस्ती और विश्वास की अहम पूंजी बनाई है। आज प्रधानमंत्री ताकाइची की इस यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं।”

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ताकाइची ने जताया आभार

इसके बाद ताकाइची ने स्वागत के लिए पीएम मोदी और भारत के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "आज भारत और जापान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आजाद और नियम-आधारित इंडो पैसिफिक रीजन हमारी प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमने आज कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। ये पहल पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का रास्ता तैयार करेंगी।"

वहीं ताकाइची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें छोटी बहन कहकर संबोधित किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि यह रिश्ता और मजबूती से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा, “आपने मुझे अपनी सुंदर छोटी बहन कहा। हम दोनों एक ही सोच रखते हैं। हमारे संबंधों को और मजबूत बनाना आज पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है।…”

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इससे पहले भारत और जापान ने कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान भूविज्ञान और खनिज के क्षेत्र में भी अहम समझौता हुआ। इसके अलावा दवाइयों और चिकित्सीय उपकरण क्षेत्र, बैटरी, और जैविक गैस और जैविक खाद के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने से जुड़े कई अन्य सहयोग समझौतों पर भी समझौते हुए। वहीं भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमति जताई है। इस साल के अंत तक दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की टू प्लस टू' बैठक भी आयोजित की जाएगी। वार्ता से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री ताकाइची का औपचारिक स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित भव्य स्वागत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अन्य अतिथियों से जापानी PM ताकाइची का परिचय कराया। ताकाइची पीएम मोदी के निमंत्रण पर 1 से 3 जुलाई तक आधिकारिक दौरे पर भारत आई हैं।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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