इंडोनेशिया पहुंचे PM मोदी, ब्रह्मोस डील पर भारत को मिल सकती है खुशखबरी; पूरा एजेंडा

साल 2018 में संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक ले जाए जाने के बाद से इंडोनेशिया की यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा का उद्देश्य समुद्री और रक्षा सहयोग बढ़ाना है। साथ ही भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति, महासागर विजन (क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए परस्पर और समग्र प्रगति) और मुक्त, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करना है।

‘एक्ट ईस्ट’ नीति भारत की विभिन्न स्तरों पर विशाल एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक व सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की राजनयिक पहल है। यहां से मोदी ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड की यात्रा पर जाएंगे।

सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे पीएम मोदी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सुबियांतो और मैं अलग-अलग क्षेत्रों में साझेदारी को और गति देने के मकसद से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्राबोवो और मैं योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा करेंगे। इससे हमारे देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे। इस दौरान मोदी ने इंडोनेशिया की मशहूर छाया कठपुतली परंपरा ‘वायांग कुलित’ का शानदार प्रदर्शन देखा।

ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री पर भी हो सकती है चर्चा पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में अहम पड़ाव है, जिसमें रक्षा-समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाना एजेंडे का मुख्य आधार है। दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय अभ्यास व रक्षा उद्योग में गहरा सहयोग है। ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री पर भी चर्चा होगी।

मोदी-मोदी के नारे लगे इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री के पहुंचते ही लोगों ने भारत माता की जय और मोदी-मोदी के नारों के साथ स्वागत किया। एक व्यक्ति ने कहा कि यह पहली बार है जब मैं पीएम मोदी को इतने करीब से देख रहा हूं। मैं बहुत उत्साहित हूं। एक और व्यक्ति ने कहा कि हम प्यार और स्नेह के साथ आपका स्वागत करते हैं।

फाइटर जेट ने किया एस्कॉर्ट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, तो इंडोनेशियाई वायु सेना के फाइटर जेट्स ने उनके विमान के साथ उड़ान भरी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि जकार्ता पहुंच गया हूं। हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो द्वारा मेरा स्वागत किए जाने की सद्भावना से मैं बहुत प्रभावित हूं।

महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र पर भी रहेगा जोर इंडोनेशिया आसीयान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2025-26 के वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच व्यापार 24.78 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। दोनों देशों के बीच बातचीत में क्रिटिकल मिनरल (महत्वपूर्ण खनिजों) के क्षेत्र में सहयोग पर भी खास जोर दिया जाएगा।

भारतीय समुदाय से वार्ता को उत्सुक हूं पीएम मोदी ने कहा, मैं भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने कहा कि जकार्ता में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी भरे स्वागत से मैं प्रभावित हुआ। उनका स्नेह और भारत की प्रगति के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता वाकई प्रेरणादायक है। हमारे प्रवासी भारतीय अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों के जरिए दुनिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत कर रहे हैं।

ये हैं महत्वपूर्ण मुद्दे 1. दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने पर होगी चर्चा

2. रणीनीतिक साझेदारी पर रहेगा जोर

3. रक्षा उद्योग को बढ़ाने पर होगी विस्तृत चर्चा

4. महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भागेदारी बढ़ाने पर होगी बातचीत