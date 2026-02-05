पीएम मोदी का विपक्ष पर शायराना अंदाज में तंज, दुनिया को कितना धोखा दोगे, आईना देख लिया तो...
पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर शायराना अंदाज में हमले किए और कहा कि तुम दुनिया को कितना धोखा दोगे, आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। उन्होंने अपने भाषण में टीएमसी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष पर प्रहार किया।
राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विपक्ष पर करारा प्रहार किया। इस दौरान, विपक्षी दलों पर शायराना अंदाज में भी हमले किए। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, ''तुम दुनिया को कितना धोखा दोगे, आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे।'' पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी समेत समूचे विपक्ष पर हमला बोला।
पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को भी निशाना बनाया। टीएमसी पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा, ''निर्मम सरकार (बंगाल सरकार) पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उनमें नए-नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे और वे यहां उपदेश दे रहे हैं। ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है। वे यहां उपदेश दे रहे हैं? हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों पर प्रेशर बनाया जा रहा। नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा, जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। घुसपैठिए देश का हक छीन रहे, आदिवासियों की जमीन छीन रहे। बेटियों के जीवन पर खतरे पैदा कर रहे, लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होता रहे तो होता रहे। वे यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं।''
'पता नहीं, ब्लैक के साथ उनका पुराना क्या रिश्ता है?'
उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी बिना नाम लिए तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि एक हमारे सदस्य जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई। शायद उन्हें ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हरेक का अपना भूतकाल होता है। पता नहीं, ब्लैक के साथ उनका पुराना क्या रिश्ता है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, लेफ्ट समेत विपक्षी दलों पर वार करते हुए कहा कि दशकों से ये दल केंद्र में सत्ता में रहे, सरकार के भागीदार रहे। राज्यों में भी सरकारें चलाने का अवसर मिला, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी, आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी, तब बोफोर्स याद आता था। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। लोगों के जीवन में बदलाव आना, उनकी प्राथमिकता नहीं थी।
‘यूपीए के समय तबाही के कगार पर थी बैंकिंग व्यवस्था’
उन्होंने बैंकिंग सेक्टर का उदाहरण देते हुए कहा कि यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। 2014 से पहले, फोन बैंकिंग का कालखंड था। नेता के फोन जाते थे और उसके आधार पर करोड़ों रुपये दे दिए जाते थे। गरीबों को तो बैंकों में दुत्कार देते थे, नफरत करते थे। कांग्रेस के नेताओं के फोन पर अरबों रुपये लोगों को दे दिए गए थे और जो ले जाते थे, वे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानकर पैसे हजम कर जाते। यही खेल चलता रहा। यूपीए के राज में बैंकिंग व्यवस्था तबाही के कगार पर खड़ी थी।
