Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPM Modi Rajya Sabha Speech Taunt on Opposition Tum Duniya Ko Kitna Dhokha Doge Aina Dekh Liya To
पीएम मोदी का विपक्ष पर शायराना अंदाज में तंज, दुनिया को कितना धोखा दोगे, आईना देख लिया तो...

पीएम मोदी का विपक्ष पर शायराना अंदाज में तंज, दुनिया को कितना धोखा दोगे, आईना देख लिया तो...

संक्षेप:

पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर शायराना अंदाज में हमले किए और कहा कि तुम दुनिया को कितना धोखा दोगे, आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। उन्होंने अपने भाषण में टीएमसी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष पर प्रहार किया।

Feb 05, 2026 05:54 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विपक्ष पर करारा प्रहार किया। इस दौरान, विपक्षी दलों पर शायराना अंदाज में भी हमले किए। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, ''तुम दुनिया को कितना धोखा दोगे, आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे।'' पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी समेत समूचे विपक्ष पर हमला बोला।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को भी निशाना बनाया। टीएमसी पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा, ''निर्मम सरकार (बंगाल सरकार) पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उनमें नए-नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे और वे यहां उपदेश दे रहे हैं। ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है। वे यहां उपदेश दे रहे हैं? हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों पर प्रेशर बनाया जा रहा। नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा, जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। घुसपैठिए देश का हक छीन रहे, आदिवासियों की जमीन छीन रहे। बेटियों के जीवन पर खतरे पैदा कर रहे, लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होता रहे तो होता रहे। वे यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं।''

'पता नहीं, ब्लैक के साथ उनका पुराना क्या रिश्ता है?'

उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी बिना नाम लिए तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि एक हमारे सदस्य जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई। शायद उन्हें ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हरेक का अपना भूतकाल होता है। पता नहीं, ब्लैक के साथ उनका पुराना क्या रिश्ता है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, लेफ्ट समेत विपक्षी दलों पर वार करते हुए कहा कि दशकों से ये दल केंद्र में सत्ता में रहे, सरकार के भागीदार रहे। राज्यों में भी सरकारें चलाने का अवसर मिला, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी, आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी, तब बोफोर्स याद आता था। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। लोगों के जीवन में बदलाव आना, उनकी प्राथमिकता नहीं थी।

ये भी पढ़ें:दुनिया में बढ़ रहा भारत के प्रति आकर्षण, EU और US के साथ डील पर पीएम मोदी
ये भी पढ़ें:न उनके पास सोच थी, न विजन और न ही निष्ठा; किस बात पर कांग्रेस पर बरसे PM मोदी?

‘यूपीए के समय तबाही के कगार पर थी बैंकिंग व्यवस्था’

उन्होंने बैंकिंग सेक्टर का उदाहरण देते हुए कहा कि यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। 2014 से पहले, फोन बैंकिंग का कालखंड था। नेता के फोन जाते थे और उसके आधार पर करोड़ों रुपये दे दिए जाते थे। गरीबों को तो बैंकों में दुत्कार देते थे, नफरत करते थे। कांग्रेस के नेताओं के फोन पर अरबों रुपये लोगों को दे दिए गए थे और जो ले जाते थे, वे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानकर पैसे हजम कर जाते। यही खेल चलता रहा। यूपीए के राज में बैंकिंग व्यवस्था तबाही के कगार पर खड़ी थी।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

और पढ़ें
PM Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।