खरगे जी को बैठकर भी नारे लगाने की अनुमति दे दीजिए, राज्यसभा में ऐसा क्यों बोले पीएम मोदी
राज्यसभा में खड़े होकर नारे लगा रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से पीएम मोदी ने बैठकर नारे लगाने के लिए कहा। पीएम मोदी ने सभापति से कहा कि खरगे जी को बैठकर नारे लगाने की अनुमति दे दीजिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष पर करारा हमला बोला। पीएम के संबोधन के शुरुआत से ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद तानाशाही नहीं चलेगी-नहीं चलेगी के नारे लगा रहे थे। इस दौरान, पीएम मोदी ने सदन में खड़े होकर नारे लगा रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बैठकर नारे लगाने को कहा।
राज्यसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा हंगामा करने पर पीएम मोदी ने सभापति से कहा कि खरगे जी की उम्र को देखते हुए मैं आग्रह करता हूं कि उन्हें बैठकर नारेबाजी करने दें ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। पीछे युवा लोग हैं। इसलिए कृपया खरगे जी को बैठे-बैठे भी नारेबाजी करने की अनुमति दें। कुछ देर तक नारेबाजी करने के बाद विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर वाकऑउट करने वाले विपक्षी दलों के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग थककर चले गये, कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की कैसी हालत बनाकर रखी थी। कोई देश अपने आप हमारे साथ समझौता करने नहीं आता था।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह तब होता है जब देश में आर्थिक सामर्थ्य हो, देशवासियों में एक ऊर्जा हो, विशेषकर निर्माण गतिविधियों के लिए एक मजबूत आर्थिक तंत्र हो, तब जाकर विश्व आपके साथ समझौता करने के लिए आगे आता है। उन्होंने इस संदर्भ में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने अनुभवों को साझा किया। पीएम मोदी ने कहा, ''सबसे खुशी की बात है कि यदि राजनीतिक तरीके से निष्पक्ष होकर विश्लेषण करेंगे तो झुकाव भारत की तरफ बढ़ रहा है।'' उन्होंने कहा कि विश्व मित्र एवं विश्व बंधु के रूप में आज भारत कई देशों का विश्वस्त भागीदार बना है। मोदी ने कहा कि आज चाहे अंतरिक्ष हो, विज्ञान हो, खेल हो, भारत हर क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। कोविड के बाद विश्व में जो स्थितियां पैदा हुई, और नयी-नयी स्थितियां जुड़ती गयीं कि आज दुनिया संभल नहीं पा रही।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें