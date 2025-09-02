गया था इसकी ताली बजा रहे हो या... जापान-चीन यात्रा का जिक्र कर बोले पीएम मोदी; खूब लगे ठहाके

सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन के अवसर पर मोदी ने कहा कि डिजिटल बुनियादी ढांचे का आधार महत्वपूर्ण खनिज हैं। देश ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है।

it मंगलवार को दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निर्मित पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप पेश किया। इस अवसर पर अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने न केवल भारत की तकनीकी प्रगति और आर्थिक उपलब्धियों का जिक्र किया, बल्कि अपने हल्के-फुल्के अंदाज से दर्शकों का दिल भी जीत लिया।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत हाल ही में संपन्न हुई अपनी जापान और चीन यात्रा का जिक्र करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वे सोमवार रात को भारत लौटे थे। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया। इस पर पीएम मोदी ने हंसते हुए टिप्पणी की, "गया था इसकी ताली बजा रहे हो कि आया हूं इसलिए ताली बजा रहे हो?" पीएम की बात सुनकर वहां मौजूद लोग जोर-जोर से हंसने लगे।

सेमीकॉन इंडिया 2025: भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य की दिशा में कदम तीन दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन मंगलवार से शुरू हुआ। यह भारत में एक मजबूत, लचीला और टिकाऊ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोमवार को बताया कि यह सम्मेलन भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व भारत पर भरोसा करता है, भारत में विश्वास रखता है और भारत के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप को पेश करते हुए इसे देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।

प्रधानमंत्री ने को कहा कि सरकार भारत सेमीकंडक्टर मिशन और उसको तैयार करने से जुड़ी प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना के अगले चरण पर काम कर रही है। सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन के अवसर पर मोदी ने कहा कि डिजिटल बुनियादी ढांचे का आधार महत्वपूर्ण खनिज हैं। देश ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है और दुर्लभ खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।