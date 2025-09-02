PM Modi quip at Semicon India leaves audience in splits Clapping because I went or for my return गया था इसकी ताली बजा रहे हो या... जापान-चीन यात्रा का जिक्र कर बोले पीएम मोदी; खूब लगे ठहाके, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPM Modi quip at Semicon India leaves audience in splits Clapping because I went or for my return

गया था इसकी ताली बजा रहे हो या... जापान-चीन यात्रा का जिक्र कर बोले पीएम मोदी; खूब लगे ठहाके

सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन के अवसर पर मोदी ने कहा कि डिजिटल बुनियादी ढांचे का आधार महत्वपूर्ण खनिज हैं। देश ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 2 Sep 2025 12:02 PM
share Share
Follow Us on
गया था इसकी ताली बजा रहे हो या... जापान-चीन यात्रा का जिक्र कर बोले पीएम मोदी; खूब लगे ठहाके

it मंगलवार को दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निर्मित पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप पेश किया। इस अवसर पर अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने न केवल भारत की तकनीकी प्रगति और आर्थिक उपलब्धियों का जिक्र किया, बल्कि अपने हल्के-फुल्के अंदाज से दर्शकों का दिल भी जीत लिया।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत हाल ही में संपन्न हुई अपनी जापान और चीन यात्रा का जिक्र करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वे सोमवार रात को भारत लौटे थे। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया। इस पर पीएम मोदी ने हंसते हुए टिप्पणी की, "गया था इसकी ताली बजा रहे हो कि आया हूं इसलिए ताली बजा रहे हो?" पीएम की बात सुनकर वहां मौजूद लोग जोर-जोर से हंसने लगे।

सेमीकॉन इंडिया 2025: भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य की दिशा में कदम

तीन दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन मंगलवार से शुरू हुआ। यह भारत में एक मजबूत, लचीला और टिकाऊ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोमवार को बताया कि यह सम्मेलन भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व भारत पर भरोसा करता है, भारत में विश्वास रखता है और भारत के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप को पेश करते हुए इसे देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।

प्रधानमंत्री ने को कहा कि सरकार भारत सेमीकंडक्टर मिशन और उसको तैयार करने से जुड़ी प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना के अगले चरण पर काम कर रही है। सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन के अवसर पर मोदी ने कहा कि डिजिटल बुनियादी ढांचे का आधार महत्वपूर्ण खनिज हैं। देश ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है और दुर्लभ खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मोदी ने कहा, ‘‘ हम भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अगले चरण पर काम कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत में बनी सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘ सरकार नई डीएलआई (डिजाइन-लिंक्ड इंसेंटिव) योजना को आकार देने जा रही है। ’’

India News PM Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।