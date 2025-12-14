Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को पीएम मोदी ने दी बधाई, इस अंदाज में की तारीफ

भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए अध्यक्ष को बधाई देते हुए उनकी तारीफ भी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा कि नितिन नबीन बेहद मेहनती कार्यकर्ता हैं।

Dec 14, 2025 06:13 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए अध्यक्ष को बधाई देते हुए उनकी तारीफ भी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा कि नितिन नबीन बेहद मेहनती कार्यकर्ता हैं। वह युवा होने के साथ-साथ सांगठनिक अनुभव भी खूब रखते हैं। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि नबीन एक युवा, कर्मठ नेता हैं जिनके पास संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है तथा विधायक और मंत्री के रूप में उनका प्रभावशाली रिकॉर्ड है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा कि नितिन नबीन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए बेहद शिद्दत से मेहनत करते रहे हैं। वह अपने विनम्र स्वभाव और जमीनी स्तर पर काम करने की वजह से पहचाने जाते हैं। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन अपनी ऊर्जा और समर्पण के दम पर आने वाले समय में पार्टी को मजबूती देंगे।

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इसकी जानकारी दी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान में कहाकि भाजपा के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने नबीन को इस पद के लिए चुना है।

