ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति ने PM मोदी को मिलाया फोन, क्या हुई बातचीत?
पीएम मोदी ने गुरुवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा से फोन पर बातचीत की है। यह बातचीत इसीलिए अहम है कि क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत और ब्राजील दोनों पर 50 फीसदी का टैरिफ लगा दिया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने BRICS के दो अहम साझेदारों भारत और ब्राजील दोनों पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और ब्राजील के संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बातचीत की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने बताया है कि राष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत अच्छी रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “राष्ट्रपति लूला के साथ अच्छी बातचीत हुई। ब्राजील की मेरी यात्रा को यादगार और सार्थक बनाने के लिए उनका धन्यवाद। हम व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्लोबल साउथ के देशों के बीच एक मजबूत, लोक आधारित साझेदारी में सबका हित निहित है।