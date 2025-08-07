ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति ने PM मोदी को मिलाया फोन, क्या हुई बातचीत?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने BRICS के दो अहम साझेदारों भारत और ब्राजील दोनों पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और ब्राजील के संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बातचीत की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने बताया है कि राष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत अच्छी रही है।