मानव इतिहास की दिशा बदल दी, PM मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा वह विजयघाट भी पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों ने मानव इतिहास की दिशा को बदल दिया है।

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, 'गांधी जयंती प्रिय बापू के असाधारण जीवन को श्रद्धांजलि देने का दिन है। उनके आदर्शों ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने दिखाया है कि कैसे साहस और सादगी से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। वह सेवा और करुणा को लोगों को सशक्त बनाने का बड़ा जरिया मानते थे। हम विकसित भारत बनाने के अपने काम में उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे।'

खास आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर दो अक्टूबर को सरकार एक लाख आदिवासी बहुल गांवों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करेगी। इन गांवों में आदि सेवा पर्व के हिस्से के रूप में जनजातीय ग्राम विजन 2030 को समुदाय औपचारिक रूप से अपनाएंगे।

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा, 'प्रत्येक गांव में जनजातीय ग्राम विजन 2030 घोषणापत्र पारित करने से समुदायों को अपने विकास का सह-निर्माता बनने का अधिकार मिलता है। यह पहल विकसित भारत ऐट 2047 की दिशा में एक निर्णायक कदम है।'