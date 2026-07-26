पीएम मोदी ने करगिल शहीदों को किया याद, मन की बात में बोले- यह बलिदान की अमर गाथा

PM modi Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 136वें एपिसोड में करगिल के शहीदों को याद किया। उन्होंने कहा कि करगिल विजय दिवस एक ऐसी तारीख है, जिसे याद रखने की जरूरत नहीं है। यह बलिदान की अमर गाथा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के 136वें एपिसोड में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सबसे पहले करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को याद किया। उन्होंने कहा कि करगिल विजय दिवस की तारीफ को याद करने की जरूरत नहीं है। यह हर भारतीय के मन मस्तिष्क में रहती है। यह बलिदान की अमर गाथा है। उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध में भारतीय जवानों ने कठिन चुनौतियों के बाद भी हार नहीं मानी और देश को जीत दिलाई। वीर जवानों की याद में इस बार नई दिल्ली से द्रास तक विशेष शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। पीएम मोदी ने बताया कि स्वदेशी रक्षा तकनीक लगातार भारतीय सेनाओं को मजबूत बना रही हैं। उन्होंने बताया कि INS महेंद्र गिरी नौसेना में शामिल हुआ है और इसी साल पिनाका मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम में एक बार फिर से कैच द रेन अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था। इसके बाद लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जहां पानी गिरे उसे रोकना है। लोगों ने इसके लिए विशेष अभियान चलाया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 4 हजार तालाब बनाए गए हैं। इसके साथ ही कई राज्यों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। कहीं नदियों की गाद साफ की जा रही है, तो कहीं कुओं और तालाबों को नया जीवन दिया जा रहा है।

पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीयों के प्रदर्शन की भी सराहना की। इसके अलावा उन्होंने पीवी सिंधु और भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही ग्लासगो में कॉमनवेस्थ गेम्स की शुरुआत हुई है। पूरा देश इस खेल में भारतीयों का हौसला बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर जीत हासिल की है। एक समय पर भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप लॉर्ड्स पर ही जीता था।

प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल प्रोडक्ट्स और पारंपरिक हुनर को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा, “मुझे यह देखकर खुशी होती है कि देश लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ओलंपियाड और हैकाथॉन का कल्चर लगातार बढ़ रहा है।” उन्होंने कश्मीर की पाम्पोरी चटाई वागु को लेकर कहा कि कश्मीर में दलदली इलाके में घास की चटाई बनाई जाती है। इसे हाथों से बुनकर तैयार किया जाता है। एक चटाई को बनाने में करीब चार दिन लगते हैं। पहले यह कश्मीर के हर घर में मिलती थी, लेकिन अब इसका प्रचलन कम हो गया है। लेकिन अब इसे गुलाम हुसैन जी नया मुकाम देने का अभियान चलाया है।