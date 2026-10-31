PM मोदी ने 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर अर्पित की पुष्पांजलि, 'राष्ट्रीय एकता दिवस' पर 'लौह पुरुष' को नमन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में पटेल को आधुनिक भारत का शिल्पकार और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पटेल के साहस और दूरदर्शिता ने देश की नींव को मजबूत किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की 151वीं जयंती पर गुजरात के एकता नगर स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शनिवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश की एकता और अखंडता में उनके योगदान को याद किया। पार्टी ने इस अवसर पर लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं भी दीं।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर एक पोस्ट कर लिखा, "अखंड भारत के प्रणेता देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने एक सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मां भारती की सेवा में उनका त्याग और समर्पण विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ा प्रेरणास्रोत है।"

अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में पटेल को आधुनिक भारत का शिल्पकार और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पटेल के साहस और दूरदर्शिता ने देश की नींव को मजबूत किया।

शाह ने कहा, "अपने अदम्य साहस और दूरदर्शिता से सरदार साहब ने रियासतों में बंटे देश को एकजुट किया और एक मजबूत भारत की नींव रखी। अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करके उन्होंने देश की प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत आधार प्रदान किया।''

उन्होंने खेड़ा और बारडोली सत्याग्रह के माध्यम से किसानों के अधिकारों के लिए पटेल के संघर्ष को भी याद किया और इसे जनसेवा एवं नेतृत्व का अद्वितीय उदाहरण बताया।

शाह ने कहा कि पटेल का त्याग, समर्पण और देशभक्ति प्रत्येक नागरिक को 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करती रहेगी।

बीजेपी नेताओं ने किया नमन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश के लिए उनके कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।

गडकरी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि भारत रत्न से सम्मानित और देश की एकता एवं अखंडता के प्रतीक पटेल ने आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति का परिचय दिया।

उन्होंने कहा, ''भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी ने देश के बिखरे हुए क्षेत्रों को एक अखंड राष्ट्र में एकजुट किया और सैकड़ों रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की नींव को मजबूत किया।''

ईरानी ने कहा कि उनके दृढ़ संकल्प ने भारत को एकता का सूत्र दिया, उनकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता ने राष्ट्र की नींव मजबूत की और उनका जीवन पीढ़ियों के लिए राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल बन गया।

भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशीष उषा अग्रवाल ने कहा कि पटेल का राष्ट्र के प्रति समर्पण, अदम्य साहस और अखंड भारत के निर्माण में उनका ऐतिहासिक योगदान सभी को प्रेरित करता रहेगा।

'राष्ट्रीय एकता दिवस' की शुरुआत 'लौह पुरुष' के नाम से विख्यात पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। उनका निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ था।

देश की आजादी के बाद 1947 में पटेल भारत के पहले गृहमंत्री बने थे। उन्हें 560 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराने का श्रेय दिया जाता है।