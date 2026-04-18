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खुशी से तालियां बजा रहे थे, महिलाओं से अधिकार छीनकर मेज थपथपा रहे थे; PM का विपक्ष पर निशाना

Apr 18, 2026 09:08 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पास न होने पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहाकि यह लोग बिल गिरने के बाद मेजें थपथापा रहे थे। यह टेबल पर थाप नहीं थी, यह नारी के स्वाभिमान आत्मसम्मान पर चोट थी।

खुशी से तालियां बजा रहे थे, महिलाओं से अधिकार छीनकर मेज थपथपा रहे थे; PM का विपक्ष पर निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पास न होने पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहाकि यह लोग बिल गिरने के बाद मेजें थपथपा रहे थे। यह टेबल पर थाप नहीं थी, यह नारी के स्वाभिमान आत्मसम्मान पर चोट थी। उन्होंने आगे कहाकि जब इन्हें जनता देखेगी तो कहेगी कि इन्हीं लोगों ने नारी की शक्ति छीनी थी। इन दलों से दो-टूक कहूंगा, यह लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहाकि महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है। जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे।

नारी शक्ति की उड़ान को रोका
इससे पहले पीएम मोदी ने कहाकि भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। उनके सपनों को बेहरमी से कुचल दिया गया है। उन्होंने कहाकि हमारी भरसक कोशिश के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। जब दल हित देशहित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को देशहित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहाकि कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है।

कांग्रेस पर जमकर निशाना
पीएम मोदी ने खासतौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहाकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने महिला अधिकारों की भ्रूण हत्या कर दी है। उन्होंने कहाकि कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को बचा रही है। उन्होंने कहाकि कांग्रेस ने इतिहास रचने का मौका खो दिया है। उन्होंने कहाकि कांग्रेस कभी झूठ का सहारा लेती है तो कभी कोई और तरीका अपनाकर देश को गुमराह किया है। उन्होंने कहाकि यह सब करके कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों ने भारत की नारी शक्ति के सामने अपना असली चेहरा सामने ला दिया।

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नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती
इससे पहले पीएम मोदी ने कहाकि...नारी सब भूल जाती है अपना अपमान कभी नहीं भूलती। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तब वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था। उन्होंने अपने संबोधन में कहाकि नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से कुछ छीनने का नहीं था, नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था। ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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