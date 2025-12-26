बहादुर साहिबजादों के बलिदान को याद करने का दिन, वीर बाल दिवस पर पीएम मोदी

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वीर बाल दिवस बहादुर साहिबजादों के बलिदान को याद करने का दिन है। यह दिन माता गुजरी और श्री गुुरु गोबिंद सिंह जी की अमर शिक्षा से जुड़ा हुआ है। यह सदियों तक पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

पूरा देश आज बहादुर साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को याद कर रहा है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आज का दिन यानी वीर बाल दिवस श्रद्धा का दिन है, यह दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों साहिबजादों के बलिदान की स्मृति को समर्पित है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस दिन के लिए अपनी श्रद्धा व्यक्त की। उन्होंने लिखा, "वीर बाल दिवस श्रद्धा का दिन है, जो साहसी साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में सदैव समर्पित है। हम माता गुजरी की अडिग आस्था और श्री गोविंद सिंह जी की अमर शिक्षा को स्मरण करते हैं। यह दिन साहस, दृढ़ संकल्प और धर्मनिष्ठा से जुड़ा है और साहिबजादों का जीवन उनके आदर्श आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे।"

वीर बाल दिवस के मौके पर भारत सरकार देशभर में सहभागिता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नागरिकों को साहिबजादों के अद्वितीय साहस और सर्वोच्च बलिदान से अवगत कराना और भारत के इतिहास के इन युवा वीरों के अदम्य साहस त्याग और पराक्रम को सम्मानित और याद करना है। देश भर में आयोजित इन कार्यक्रमों में कथन सत्र, पाठ-गायन, पोस्टर निर्माण और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं होंगी।

आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर इस बात का ऐलान किया था कि 26 दिसंबर को सरकार वीर बाल दिवस के रूप में मनाएगी। यह दिन साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत के स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा।