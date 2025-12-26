Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPM Modi on Veer Bal Diwas a day to remember the sacrifice of the brave Sahibzadas
बहादुर साहिबजादों के बलिदान को याद करने का दिन, वीर बाल दिवस पर पीएम मोदी

बहादुर साहिबजादों के बलिदान को याद करने का दिन, वीर बाल दिवस पर पीएम मोदी

संक्षेप:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वीर बाल दिवस बहादुर साहिबजादों के बलिदान को याद करने का दिन है। यह दिन माता गुजरी और श्री गुुरु गोबिंद सिंह जी की अमर शिक्षा से जुड़ा हुआ है। यह सदियों तक पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

Dec 26, 2025 10:17 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पूरा देश आज बहादुर साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को याद कर रहा है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आज का दिन यानी वीर बाल दिवस श्रद्धा का दिन है, यह दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों साहिबजादों के बलिदान की स्मृति को समर्पित है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस दिन के लिए अपनी श्रद्धा व्यक्त की। उन्होंने लिखा, "वीर बाल दिवस श्रद्धा का दिन है, जो साहसी साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में सदैव समर्पित है। हम माता गुजरी की अडिग आस्था और श्री गोविंद सिंह जी की अमर शिक्षा को स्मरण करते हैं। यह दिन साहस, दृढ़ संकल्प और धर्मनिष्ठा से जुड़ा है और साहिबजादों का जीवन उनके आदर्श आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे।"

वीर बाल दिवस के मौके पर भारत सरकार देशभर में सहभागिता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नागरिकों को साहिबजादों के अद्वितीय साहस और सर्वोच्च बलिदान से अवगत कराना और भारत के इतिहास के इन युवा वीरों के अदम्य साहस त्याग और पराक्रम को सम्मानित और याद करना है। देश भर में आयोजित इन कार्यक्रमों में कथन सत्र, पाठ-गायन, पोस्टर निर्माण और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं होंगी।

आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर इस बात का ऐलान किया था कि 26 दिसंबर को सरकार वीर बाल दिवस के रूप में मनाएगी। यह दिन साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत के स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

ज्ञात हो कि दोनों साहिबजादों को तत्कालीन सरहिंद के नवाब ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया, लेकिन नन्हें साहिबजादों ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया। इससे गुस्साए नवाब ने दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
PM Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।