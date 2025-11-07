Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia Newspm modi on vande matram 150 years said not inly song but voice of freedom
हर जुल्म का जवाब बना वंदे मातरम्, फांसी तक चढ़ गए क्रांतिकारी; पीएम मोदी ने एक सवाल भी उठाया

संक्षेप: राष्ट्रगीत वंदेमातरम् के 150 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वंदेमातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि क्रांतिकारियों का स्वर था। इतना ही नहीं यह आजाद भारत के लोगों को भी सपना दिखाता है। 

Fri, 7 Nov 2025 11:01 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
राष्ट्रगीत ‘वंदेमातरम्’ के 150 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित स्मरण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘वंदे मातरम’ शब्द हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है, यह हमें साहस देता है कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त न किया जा सके। वंदेमातम आजादी का गान ही नहीं बना बल्कि आजाद भारत कैसा होगा, वंदेमातरम् ने सुजलाम-सुफलाम का सपना भी करोड़ों देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। आज यह दिन वंदेमातरम की असाधारण यात्रा को याद करने का मौका देता है। जब बंग दर्शन में वंदेमातरम प्रकाशित हुआ तो कुछ लोगों को लगता था कि यह तो केवल एक गीत है लेकिन देखते-देखते यह स्वतंत्रता संग्राम का स्वर बन गया। यह हर क्रांतिकारी के जबान पर था। हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने वंदेमातरम् को भी बांटने की कोशिश की और वे शक्तियां आज भी मौजूद हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदेमातरम् हमें हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे हम भारतवासी पा ना सकें। वंदेमातरम् के सामूहिक गान का अद्भुत अनुभव वाकई अभिव्यक्ति से परे है। इतनी सारी आवाजों में एक लय, एक स्वर और एक भाव, एक जैसा रोमांच, एक जैसा प्रवाह, ऐसा तारतम्य, ऐसी तंरग की ऊर्जा ने ह्रदय को स्पंदित कर दिया है।

उन्होंने कहा, आज वंदे मातरम् पर एक डाक टिकट और विशेष सिक्का भी जारी किया गया है। मैं मां भारती के सपूतों को वंदे मातरम् के लिए जीवन खपाने के लिए श्रद्धांजलि देता हूं। मैं वंदेमातरम् के 150 साल पूरे होने पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर कार्य का अपना एक भाव होता है। एक मूल संदेश होता है। वंदे मातरम् का मूल भाव क्या है। इसका मूल भाव है, भारत, मां भारती। भारत की शाश्वत संकल्पना, वह संकल्पना जिसने युगों-युगों को देखा है। शून्य से शिखऱ तक की यात्रा और शिखर से पुनः शून्य में उनके विलय को देखा है। बनता-बिगड़ता इतिहास। भारत ने यह सब कुछ देखा है। इंसान की अनंत यात्रा से हमने सीखा और समय-समय पर हमने अपनी सभ्यता के मूल्यों और आदर्शों को तराशा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे देशवासियों नेअपनी एक पहचान बनाई।

प्रधानमंत्री ने कहा, गुलामी के उस कालखंड में वंदे मातरम् इस संकल्प का उद्घोष बना गया था भारत की आजादी का। भार तकी संतानें अपने भाग्य की विधाता बनें। आनंद मठ केवल उपन्यास नहीं था बल्कि स्वाधीन भारत का एक स्वप्न था। आनंद मठ में वंदे मातरम् का प्रसंग, एक-एक पंक्ति, उसका हर भाव, कुछ वर्षों के गुलामी के साये में कैद नहीं रहे। वे गुलामी की स्मृतियों से आजाद रहे। इसलिए वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति, सुजलाम, सुफलाम, मलयज शीतलाम, सश्य श्यामलाम मातरम। यानी प्रकृति की सुंदरता से सुशोभित मातृभूमि को नमन। यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान है।

पीएम मोदी ने कहा, जब बंकिम बाबू ने वंदेमातरम् की रचना की तब भारत अपने स्वर्णि दौर से बहुत दूर जा चुका था। विदेशी आक्रमणकारियों के हमले और लूटपाट, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां और हमारा देश गरीबी और भूख के चंगुल में कराह रहा था। तब भी बंकिम बाबू ने उस हाल में भी बंकिम बाबू ने समृद्ध भारत का आह्वान किया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हों। भारत अपने स्वर्णिम दौर को पुनर्जीवित कर सकता है। इसलिए उन्होंने आह्वान किया, वंदे मातरम्। गुलामी के उस कालखंड में भारत को नीचा और पिछड़ा बताकर जिस तरह अंग्रेज अपनी हुकूमत को जस्टिफाई करते थे, इस प्रथम पंक्ति ने उस दुष्प्रचार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसलिए वंदेमातरम् केवल आजादी का गान नहीं बल्कि आजाद भारत के सपना बन गया।

पीएम मोदी ने उठाया एक सवाल

गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर ने कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। यह अंग्रेजों की देश को बांटने की बड़ी साजिश थी। लेकिन वंदे मातरम उन मंसूबों के आगे चट्टान बनकर खड़ा हो गया। बंगाल के विभाजन के विरोध में एक ही आवाज थी, वंदे-मातरम्। वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी जब आपस में मिलते थे तो उनका स्वागत वंदे मातरम से ही होता था। कितने ही क्रांतिकारी फांसी के तख्त पर भी वंदेमातरम् गाते रहे।

वंदेमातरम् को तोड़ने की कोशिश हुईः पीएम

प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी की लड़ाई में वंदेमातरम् की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदेमातरम् के महत्वूर्ण पदों को अलग कर दिया गया था। वंदेमातरम् को तोड़ दिया गया। उसके टुकड़े किए। वंदेमातरम् के विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का यह महामंत्र के साथ यह अन्याय क्यों हुआ? वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। हमें इस सदी को भारत की सदी बनाना है। यह सामर्थ्य भारत में है। हमें इसके लिए खुद पर विश्वास करना होगा। नकारात्मक सोच वाले लोग हमारे मन में शंका पैदा करने की कोशिश करेंगे। तब हमें आनंदमठ का वह प्रसंग याद करना है। जब भवानंद वंदेमातरम् गाता है तो दूसरा पात्र कहता है कि तुम अकेले क्या कर पाओगे। तब वंदेमातरम् से प्रेरणा मिलती है। जिस माता के इतने पुत्र और पुत्रियां हों, वह माता अबला कैसे हो सकती है। आज तो भारत माता की 140 करोड़ संतान हैं। उसके 280 करोड़ भुजाएं हैं और इनमें से 60 फीसदी नौजवान है। यह सामर्थ्य इस देश का है। यह सामर्थ्य मां भारती का है। ऐसा कुछ नहीं जो हमारे लिए आज असंभव हो।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
PM Modi
