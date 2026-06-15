हमें आशा है कि… US-ईरान डील से भारत को क्या है उम्मीद? PM मोदी ने बताया

ईरान और अमेरिका के बीच हुई डील में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत खोलने की बात कही गई ह। वहीं अमेरिका ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाएगा। 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोनों देश समझौते पर दस्तखत करेंगे।

पश्चिम एशिया से सोमवार को एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। ईरान और अमेरिका के बीच बीते 4 महीनों से जारी जंग अब आखिरकार खत्म होगी। दोनों देशों के बीच एक समझौते पर सहमति बन गई है। अमेरिका और ईरान दोनों ही देशों ने इसकी पुष्टि भी है। अब इस खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने इस पर खुशी जताते हुए इस कदम का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि इस समझौते से न केवल क्षेत्र में स्थिरता वापस आएगी, बल्कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पर एक पोस्ट के जरिए इस समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जोर दिया कि कैसे इस युद्ध ने पूरी दुनिया को आर्थिक मोर्चे पर परेशान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, “मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष को समाप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों में आर्थिक संकट पैदा हुआ और कई निर्दोष लोगों की जानें भी गईं।”

पीएम मोदी ने आगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुलने की ओर संकेत करते हुए कहा, “भारत को उम्मीद है कि इस डील से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और समुद्री आवाजाही और व्यापार करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। हम अन्य मुद्दों पर बातचीत जरिए एक स्थायी अंतिम समझौते तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं।”

भारत के लिए क्यों अहम है यह शांति समझौता? अमेरिका और ईरान के बीच हुआ यह समझौता भारत के लिए आर्थिक दोनों मोर्चों पर एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद से ही दुनिया के सबसे प्रमुख जलमार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगभग ठप पड़ा था। यहां से जहाजों की आवाजाही भी बंद हो गई थी। ऐसे में ईंधन के लिए आयात पर निर्भर देशों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया था। भारत भी अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। वहीं सप्लाई चेन में आई बाधा की वजह से तेल की कीमतें भी आसमान छू रही थीं। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दोबारा खुलने से ईंधन का संकट दूर होने की उम्मीद है।