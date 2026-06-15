Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हमें आशा है कि… US-ईरान डील से भारत को क्या है उम्मीद? PM मोदी ने बताया

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

ईरान और अमेरिका के बीच हुई डील में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत खोलने की बात कही गई ह। वहीं अमेरिका ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाएगा। 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोनों देश समझौते पर दस्तखत करेंगे।

हमें आशा है कि… US-ईरान डील से भारत को क्या है उम्मीद? PM मोदी ने बताया

पश्चिम एशिया से सोमवार को एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। ईरान और अमेरिका के बीच बीते 4 महीनों से जारी जंग अब आखिरकार खत्म होगी। दोनों देशों के बीच एक समझौते पर सहमति बन गई है। अमेरिका और ईरान दोनों ही देशों ने इसकी पुष्टि भी है। अब इस खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने इस पर खुशी जताते हुए इस कदम का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि इस समझौते से न केवल क्षेत्र में स्थिरता वापस आएगी, बल्कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पर एक पोस्ट के जरिए इस समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जोर दिया कि कैसे इस युद्ध ने पूरी दुनिया को आर्थिक मोर्चे पर परेशान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, “मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष को समाप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों में आर्थिक संकट पैदा हुआ और कई निर्दोष लोगों की जानें भी गईं।”

ये भी पढ़ें:'तुरंत बात करनी है', US-ईरान की पक्की हुई डील तो नेतन्याहू को क्यों लगी मिर्ची

पीएम मोदी ने आगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुलने की ओर संकेत करते हुए कहा, “भारत को उम्मीद है कि इस डील से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और समुद्री आवाजाही और व्यापार करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। हम अन्य मुद्दों पर बातचीत जरिए एक स्थायी अंतिम समझौते तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं।”

भारत के लिए क्यों अहम है यह शांति समझौता?

अमेरिका और ईरान के बीच हुआ यह समझौता भारत के लिए आर्थिक दोनों मोर्चों पर एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद से ही दुनिया के सबसे प्रमुख जलमार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगभग ठप पड़ा था। यहां से जहाजों की आवाजाही भी बंद हो गई थी। ऐसे में ईंधन के लिए आयात पर निर्भर देशों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया था। भारत भी अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। वहीं सप्लाई चेन में आई बाधा की वजह से तेल की कीमतें भी आसमान छू रही थीं। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दोबारा खुलने से ईंधन का संकट दूर होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:US-ईरान युद्ध में आखिर किसकी हुई जीत, नेतन्याहू और मध्यस्थ पाकिस्तान का क्या?

समझौते में क्या-क्या?

अमेरिका और ईरान के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बन गई है। डील के तहत ईरान, लेबनान और अन्य सभी मोर्चों और जारी बमबारी को तुरंत और स्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सभी व्यापारिक जहाजों के लिए बिना किसी बाधा या टैक्स के तुरंत खोलने पर सहमति बनी है। वहीं जहां अमेरिका ने ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की बात कही है, वहीं ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने पर सहमति दी है। दोनों देश आगामी 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक समझौते पर साइन करेंगे।

ये भी पढ़ें:होर्मुज पर कंट्रोल, अरबों डॉलर की डील; 14 पॉइन्ट्स में समझिए US-ईरान समझौता

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
PM Modi iran america war
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।