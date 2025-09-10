PM MODI ON INDIA US said LOOKING FORWARD TO SPEAKING WITH PRESIDENT TRUMP मैं भी इंतजार कर रहा हूं, ट्रे़ड डील जल्द पूरी होगी: PM मोदी का ट्रंप को जवाब, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsPM MODI ON INDIA US said LOOKING FORWARD TO SPEAKING WITH PRESIDENT TRUMP

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 08:02 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ मित्रता और प्राकृतिक साझेदारी पर जोर देते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच चल रही व्यापारिक वार्ताएं भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को अनलॉक करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इन चर्चाओं को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी का ये बयान तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक महान देश बताते हुए व्यापार वार्ता जारी रखने की बात कही है।

मोदी ने एक बयान में कहा, "भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और प्राकृतिक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापारिक वार्ताएं भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को अनलॉक करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए कार्यरत हैं। मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने का इंतजार कर रहा हूं। हम मिलकर दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे।"

इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बाधाओं को लेकर वार्ता जारी है। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने का इंतजार कर रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि दोनों महान देशों के बीच यह वार्ता सफल निष्कर्ष पर पहुंचेगी।”

पिछले कुछ समय से भारत के खिलाफ सख्त टिप्पणी करने वाले ट्रंप के रुख में अचानक बदलाव आया है। हाल ही नें ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को महान प्रधानमंत्री बताया था और कहा था कि वह हमेशा उनके दोस्त रहेंगे। इस पर पीएम मोदी ने भी जवाब देते हुए लिखा था कि वह ट्रंप की सकारात्मक भावनाओं की गहराई से सराहना करते हैं।

बता दें कि भारत की द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर अमेरिका के साथ बात चल रही है। हालांकि, टैरिफ मुद्दों पर जुड़े तनाव के बीच इस समझौते पर बातचीत फिलहाल रुक गई है। अमेरिकी दल को छठे दौर की वार्ता के लिए 25 अगस्त को भारत आना था लेकिन ट्रंप की टैरिफ संबंधी घोषणाओं के बीच उसने इस यात्रा को टाल दिया। अभी नई तारीख की घोषणा भी नहीं की गई है। ट्रंप ने रूस से तेल की खरीद पर 25 फीसदी सहित भारतीय वस्तुओं पर 50 फीसदी ‘टैरिफ’ लगाया है।

भारत कृषि एवं डेयरी क्षेत्र को खोले जाने की अमेरिकी मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से दोनों पक्षों के बीच गतिरोध पैदा हो गया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच वस्तु व्यापार 131.8 अरब डॉलर का रहा। इसमें भारत का निर्यात 86.5 अरब डॉलर और आयात 45.3 अरब डॉलर था।

PM Modi Donald Trump Trump tariffs
