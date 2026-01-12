Hindustan Hindi News
PM मोदी का नया ऑफिस तैयार, क्या होगा नया एड्रेस; इस दिन हो रहे हैं शिफ्ट

Jan 12, 2026 07:01 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय का पता बदलने जा रहा है। खबर है कि वह जल्द ही अब साउथ ब्लॉक से हटकर नए सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होने जा रहे हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। फिलहाल, तारीख स्पष्ट नहीं है, लेकिन अटकलें हैं कि इस सप्ताह ही दफ्तर नए स्थान पर पहुंच सकता है। खास बात है कि जवाहरलाल नेहरू के समय से अब तक प्रधानमंत्री साउथ ब्लॉक से ही काम करते रहे हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पीएम मोदी 14 जनवरी को नए दफ्तर में शिफ्ट हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और NSCS यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होंगे। दारा शिकोह रोड पर स्थित सेवा तीर्थ को सेंट्रल विस्टा प्लान के तहत तैयार किया गया था।

अखबार से बातचीत में सरकारी सूत्रों ने बताया कि फिलहाल, इस नए कॉम्प्लेक्स में कैबिनेट सचिवालय बीते साल सितंबर में ही शिफ्ट हो गया है। वहीं, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि NSCS जल्द ही सेवा तीर्थ में पहुंच सकता है। पीएम मोदी भी मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को नए दफ्तर में शिफ्ट हो सकते हैं। नए कॉम्फ्लेक्स में पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और NCSC की अलग-अलग इमारत होगी।

इससे पहले कैबिनेट सचिवालय राष्ट्रपति भवन परिसर से काम करता था। जबकि, NSCS सरदार पटेल भवन से संचालित होता था। रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का कहना है कि नई पीएमओ बिल्डिंग में आधुनिक सुविधाएं होंगी। कॉम्प्लेक्स का निर्माण लार्सन एंड टर्बो की तरफ से किया गया था। कंपनी को साल 2022 में कॉन्ट्रेक्ट मिला था।

इससे पहले, वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सरकारी आवास ‘रेस कोर्स रोड’ का नाम बदलकर ‘लोक कल्याण मार्ग’ किया था। इसके बाद ‘राजपथ’ का नाम बदलकर ‘कर्तव्य पथ’ रखा गया। अब सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत केंद्रीय सचिवालय के नए परिसरों का नाम भी ‘कर्तव्य भवन’ रखा गया है।

