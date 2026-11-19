'खाओ पियो मौज नहीं, बचत करने की बात करो', अपने मंत्रियों से क्यों बोले पीएम मोदी? अफसरों को नसीहत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बचत की आदत को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ‘खाओ, पियो और मौज करो’ वाली संस्कृति में विश्वास नहीं करता। पीएम ने किसे बताया देश का अगला लक्ष्य बताया?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बचत की आदत को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने मंत्रियों और सरकारी अफसरों से कहा कि वे लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करें। पीएम ने कहा कि भारतीय संस्कृति ‘खाओ, पियो और मौज करो’ की सोच में विश्वास नहीं करती। गरीबी से बाहर निकले लोगों को दोबारा आर्थिक तंगी में जाने से बचाने के लिए बचत की आदत जरूरी है।
बुधवार को हुई बैठक में पीएम मोदी ने करीब 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और माओवादी खतरे को कमजोर करने की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने नशे की लत के खिलाफ लड़ाई को देश का अगला लक्ष्य बनाने की बात कही।
गरीबी से बाहर निकले लोगों को दोबारा मुश्किल में जाने से बचाना जरूरी
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने बचत को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। इसके पीछे उनकी चिंता यह है कि गरीबी से बाहर निकलने वाले कई लोग अनुशासित तरीके से खर्च नहीं करने के कारण दोबारा बदहाली की स्थिति में पहुंच सकते हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि 2011 से 2023 के बीच दुनिया में गरीबी घटाने की सबसे तेज रफ्तार हासिल करने वाले देशों में भारत का शामिल होना राष्ट्रीय उत्सव का विषय है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय सरकारों, अधिकारियों, उद्योग जगत और आम लोगों के सामूहिक योगदान को दिया।
युवाओं को बचाने के लिए नशे के खिलाफ लड़ाई जरूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के दुरुपयोग को खत्म करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर देश सामूहिक प्रयासों से गरीबी कम करने और वामपंथी उग्रवाद (LWE) के खतरे को खत्म करने में सफल रहा है, तो नशे की समस्या को भी समाप्त किया जा सकता है।
पीएम ने कहा कि अगली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए नशे के खिलाफ लड़ाई बेहद जरूरी है। इसे हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनाना होगा। एक अधिकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के सभी विभागों के साथ-साथ समाज की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही।
11 सचिवों ने दिए प्रेजेंटेशन, नक्सलवाद पर भी हुई चर्चा
आसियान शिखर सम्मेलन में मनीला से लौटने के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह बैठक की अध्यक्षता की। इसमें वित्त, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आवास और मत्स्य पालन समेत 11 मंत्रालयों के सचिवों ने प्रेजेंटेशन दिए। अफसरों की इन प्रस्तुतियों के जरिए बताया गया कि गरीबी कम करने में सामूहिक प्रयासों की अहम भूमिका रही है।
गृह सचिव गोविंद मोहन ने ‘नक्सल मुक्त भारत’ विषय पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने इस खतरे को दोबारा उभरने से रोकने के लिए भविष्य की योजनाओं और उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी ब्योरा दिया।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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