PM मोदी के न्यूजीलैंड दौरे पर खुशखबरी, रणनीतिक साझेदारी में बदले संबंध, कई समझौतों पर मुहर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में शुक्रवार देर रात हुई बातचीत में ये फैसले लिए गए। दोनों पक्षों ने 'भारत-न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी: 2030 के रोडमैप' को भी अपनाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे पर दोनों देशों के बीच कई ऐतिहासिक समझौते हुए हैं। इस दौरान सबसे बड़ी घोषणा भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को और मजबूत करने को लेकर हुई है। दोनों देशों ने अब अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच शनिवार को बातचीत के बाद इसका ऐलान किया गया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 28 बेहद अहम समझौतों पर भी सहमति बनी है।

पीएम मोदी और लक्सन की बैठक में 18 ठोस परिणाम सामने आए हैं। इनमें से 10 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हो गए। इन समझौतों में 4 सालों में संबंधों को विस्तार देने, इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग बढ़ाने और भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड रक्षा बल के बीच सहयोग बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी और लक्सन की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर बयान एक संयुक्त बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और लक्सन ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर बातचीत की और स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्राथमिकता के तहत दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा संवाद शुरू करने पर भी सहमति जताई।

FTA के बाद PM मोदी का दौरा इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पूरी करने के बाद अपनी तीन देशों की यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और आक्रामक रुख को देखते हुए आपसी सहयोग को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा करीब 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली यात्रा है। वहीं पीएम का यह दौरा हाल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बनी सहमति के बाद हो रहा है , जिसे लेकर लक्सन ने खुशी जाहिर की थी।