पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर नया वीडियो, देशवासियों को दीपावली की बधाई दी
PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो पोस्ट कर देश के नाम संदेश दिया है। उन्होंने देशवासियों को दीपावली की बधाई देते हुए बताया कि वह हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सैनिकों के बीच दीपावली मनाने जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट पर नया वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में उन्होंने देश वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि दीपावली के पर्व पर पूरा देश रोशनी से जगमगा रहा है। उन्होंने देश वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह हर वर्ष की तरह की तरफ इस वर्ष भी अपनी दीपावली सैनिकों के बीच में मनाएंगे।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किए एक वीडियो में पीएम मोदी ने पूरे देश को दीपावली की बधाई दी। उन्होंने कहा, “दीपावली का पावन पर्व, पूरा देश रोशनी से जगमगा रहा है। प्रकाश का यह पर्व अंधकार के खिलाफ हमारे संकल्प का परिचय है। आप सभी को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपका यह समय शांति और समृद्धि से भरा रहे। मैं भी दीपावली को बड़े उत्साह से मनाता हूं। हर वर्ष आप जानते हैं कि देश के वीर जवानों के बीच में जाना मेरा कर्म है। यह इस बार भी जारी रहेगा।”
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें