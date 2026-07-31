जंतर-मंतर पर मुझे और मां को दी गईं गालियां, मैं माफ करना चाहता हूं, इंस्टा वीडियो में बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक नई रील डाली। इसमें उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर भी सवाल उठाए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक नई रील डाली। इसमें उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर भी सवाल उठाए। पीएम मोदी ने अपनी रील में कहाकि हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है, बस आपसे ही बात करूं। जंतर-मंतर पर जो कुछ भी हुआ, उसे पूरे देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने, भद्दी-भद्दी गालियां दी हैं। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहाकि मुझे तो गालियां दी गईं, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गईं। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था।
गुमराह बच्चों को राह दिखाने का समय
पीएम मोदी ने वीडियो में आगे कहाकि लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं। बचपन में गलतियों को सुधारने का अवसर भी होता है। उन्होंने कहाकि यही तो बचपना है। इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है, मैं उसे भली-भांति समझ सकता हूं। पीएम ने कहाकि एक कल्चरल शॉक है, कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है, इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। पीएम मोदी ने कहाकि यह गुमराह बच्चे हैं। उनको राह दिखाना हमारा काम है।
दांत और जीभ का उदाहरण
प्रधानमंत्री मोदी ने कहाकि इन बच्चों को सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करके हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। उन्होंने आगे उदाहरण देते हुए कहाकि कभी-कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है। खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं। वजह, दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। पीएम मोदी ने कहाकि बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमें करना है।
पीएम बोले-मैं आपके लिए जीता हूं
पीएम मोदी ने वीडियो में आगे कहाकि आओ बच्चों, हम देश के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ें। कुछ नया सीखें। गलतियों से भी सीखें और अपने सपनों को लेकर चल पड़ें। प्रधानमंत्री ने कहाकि देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ, हम मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। इसके बाद उन्होंने देखने वालों को धन्यवाद दिया और कहाकि आओ हम सब मिलकर आगे बढ़ें।
रुचिका के खिलाफ मामला
गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के बैनर तले हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने वाली एक युवती के खिलाफ नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में मामला दर्ज किया गया है। इस युवती का नाम रुचिका सिंह बताया गया है। हालांकि शुक्रवार को रुचिका की मां इसके लिए माफी मांग ली है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।