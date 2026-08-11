PM मोदी का नया इंस्टा वीडियो पोस्ट... स्वतंत्रता दिवस से पहले क्या संदेश?
PM Modi Insta Video: पीएम मोदी ने मंगलवार को देशवासियों से 'हर घर तिरंगा' अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि 15 अगस्त को मनाए जाने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर में तिरंगे का जश्न मनाया जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के सभी नागरिकों से 'हर घर तिरंगा' अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने और स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर में राष्ट्रीय ध्वज के साथ उत्सव का माहौल बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर अभियान से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आइए, हम हर घर में #HarGharTiranga का जश्न मनाएं। यह वीडियो संदेश 15 अगस्त को मनाए जाने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से ठीक पहले आया है, जब पूरा देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा होगा।
अपने वीडियो पोस्ट में पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आइये, हम 15 अगस्त को गर्व और सम्मान के साथ मनाएं, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें और एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लें। हर घर में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा। आइए, हम हर घर में तिरंगा फहराएं। प्रधानमंत्री के इस संदेश में राष्ट्रीय गौरव, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता और भविष्य के विकसित भारत के निर्माण की भावना को एक साथ जोड़ा गया है।
बता दें कि 'हर घर तिरंगा' अभियान पूरे अगस्त महीने में मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देशभर के नागरिकों को अपने घरों, दुकानों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य सिर्फ झंडा फहराना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के मन में तिरंगे के प्रति गर्व और लगाव की भावना को मजबूत करना है। सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा देश के कोने-कोने में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें लोग सामूहिक रूप से तिरंगा फहराकर आजादी के जश्न में शामिल हो रहे हैं।
गौरतलब है कि इस अभियान की शुरुआत मूल रूप से आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हुई थी और तब से यह हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। 2026 में विशेष जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि हर परिवार अपने घर की बालकनी, छत या मुख्य द्वार पर तिरंगा लगाए और पड़ोसियों के साथ मिलकर उत्सव मनाए।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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