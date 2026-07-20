'56 साल के नौजवानों की बात नहीं कर रहा', मॉनसून सत्र से पहले PM मोदी ने कस दिया राहुल गांधी पर तंज

संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि मैं 56 साल के नौजवानों की बात नहीं कर रहा हूं। पीएम मोदी ने सांसदों ने सार्थक चर्चा की अपील की है।

संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों से सार्थक चर्चा का आह्वान करते हुए कहा कि देश और संसद के लिए उनके अनुभव और ज्ञान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जहां तथ्य और तर्क होते हैं, वहां तूफान की जरूरत नहीं पड़ती। बल्कि शांतचित्त होकर भी अपनी बात रखी जा सकती है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर तंज भी कस दिया। युवाओं के स्टार्टअप की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं।

मॉनसून सत्र प्रोडक्टिव रहने से मिलता सबको फायदा पीएम मोदी ने कहा, मॉनसून हो या मॉनसून सत्र दोनों ही प्रोडक्टिव होते हैं। अगर दोनों प्रोडक्टिव होते हैं तो जीव मात्र का कल्याण होता है। देश का कल्याण होता है। इसीलिए हम यही प्रार्थना करते हैं क मॉनसून भी प्रोडक्टिव रहे और सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। उन्होंने कहा, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त कीं। देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतरराष्ट्रीय हो या फिर अंतरिक्ष हो। एक प्रकार से भरत के लिए गर्व के पल रहे हैं। पिछले साल मॉनसून सत्र से ठीक पहले भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था। अब परसों ही भारत के युवा स्टार्टअप, ने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। देश के कम ही देश हैं जहां ऐसे साहस किए गए हैं। भारत के युवाओँ ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। यह जो स्टार्टअप था उसमें जो नौजवान काम कर रहे थे। मुझे बताया गया कि उनकी पूरी टीम की एवरेज एज सिर्फ 28 साल है। ऐसे नवजवानों ने यह काम किया है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, मैं किसी 56 की उम्र वाले नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। बता दें कि राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था और इस हिसाब से वह 56 साल के हैं।

हाइड्रोजन ट्रेन का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा, युवा वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया गया है। ऐसी बातें भारत के युवाओं में आत्मविश्वास जगाती हैं। विश्व में भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य है। यह संयोग नहीं, संदेश है। हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उसकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है। इससे बड़ा संदेश देश के लिए और क्या हो सकता है। साथियो, भारत के नौजवान इतना बड़ा साहस कर पाते हैं और अब सफल भी हो रहे हैं। पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी एक सेमीकंडक्टर का प्लांट देश को समर्पित किया गया। कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हुआ। देश में बहुत कम ऐसे देश हैं। भारत ने देशवासियों को हाइड्रोजन ट्रेन समर्पित की है। वह सबसे ताकतवर और सबसे लंबी है। यह अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, उद्यमियों सभी के लिए गर्व की बात है। वे देश के लिए लक्ष्य लेकर जी रहे हैं।

युद्ध को लेकर जताई चिंता पीएम मोदी ने कहा, हम जानते हैं कि पूरी दुनिया चिंतित है कि लगातार कहीं ना कहीं युद्ध की स्थितियां बन रही हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध के लिए जो कि एनर्जी के लिए औरों पर निर्भर है. उनके लिए यह युद्ध बहुत बड़ा संकट का कारण रहा है। एलपीजी, फर्टिलाइजर, पेट्रोल, हर विषय में अनेक संकट आए। उसके बावजूद भारत 7.7 प्रतिशत की ग्रोथ से दुनिया की इकॉनमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना रहा। यह भारत के सामर्थ्य का परिचय है। जब मॉनसून सत्र आरंभ हो रहा है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद हैं। उनके पास अच्छा अनुभव है. ऐसे में उनके ज्ञान की संसद और देश को जरूरत है।