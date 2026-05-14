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पीएम मोदी से मिले BRICS देशों के विदेश मंत्री, ईरान-रूस के भी शामिल

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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भारत की मेजबानी में हो रही इस बैठक का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह प्रभावशाली समूह पश्चिम एशिया संकट के आर्थिक नतीजों, खास तौर पर ऊर्जा आपूर्ति में गंभीर रुकावटों, और व्यापार व टैरिफ को लेकर वॉशिंगटन की नीतियों से जूझ रहा है।

पीएम मोदी से मिले BRICS देशों के विदेश मंत्री, ईरान-रूस के भी शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिक्स देशों के शीर्ष राजनयिकों की मेजबानी की। नई दिल्ली में इस प्रभावशाली समूह के विदेश मंत्रियों का एक अहम सम्मेलन शुरू हुआ। प्रधानमंत्री से संयुक्त रूप से मुलाकात करने वाले मेहमानों में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के अब्बास अराघची, ब्राजील के मौरो विएरा, इंडोनेशिया के सुगियोनो और दक्षिण अफ्रीका के रोनाल्ड लामोला शामिल थे।

भारत की मेजबानी में हो रही इस बैठक का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह प्रभावशाली समूह पश्चिम एशिया संकट के आर्थिक नतीजों, खास तौर पर ऊर्जा आपूर्ति में गंभीर रुकावटों, और व्यापार व टैरिफ को लेकर वॉशिंगटन की नीतियों से जूझ रहा है।

ब्रिक्स के अध्यक्ष के तौर पर, भारत सितंबर में होने वाले समूह के सालाना शिखर सम्मेलन से पहले, गुरुवार से दो-दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। BRICS, जिसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, का 2024 में विस्तार हुआ और इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो गए। वहीं इंडोनेशिया 2025 में शामिल हुआ।

बता दें कि यह एक प्रभावशाली समूह के तौर पर उभरा है, क्योंकि यह दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 49.5 प्रतिशत, वैश्विक GDP का लगभग 40 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का लगभग 26 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं। BRICS बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस. जयशंकर करेंगे।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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