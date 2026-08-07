Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं; ममता और उद्धव के बागियों से बोले पीएम मोदी

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

पीएम मोदी ने शुक्रवार को ममता बनर्जी की टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बागी सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सांसदों से कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। वह उनके साथ खड़े हुए हैं।

PM Modi met with rebel MPs from Mamata Banerjee TMC and Uddhav Thackeray Shiv Sena, there is no need to worry
एनडीए के नए साथी सांसदों के साथ चर्चा करते पीएम मोदी

उद्धव गुट और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में शामिल हुए सांसदों को पीएम मोदी का समर्थन मिला है। शुक्रवार को इन नेताओं के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इन नेताओं को भरोसा देते हुए कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह उनके साथ खड़े हुए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने इन सांसदों को सक्रिय रूप से संसदीय बहसों में भाग लेने और संसद के इतिहास को पढ़ने और सीखने का भी आग्रह किया।

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सत्र के बाद इस संसदीय सत्र में टीएमसी और उद्धव गुट के कुछ बागी सांसद भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं। ऐसे में इन संसदों का एनडीए परिवार में स्वागत करने के लिए शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। इसी बैठक के दौरान पीएम मोदी ने इन सभी से चर्चा की। उन्होंने इन सांसदों को भरोसा दिलाते हुए कहा, "आपके बारे में जो कहा जा रहा है। उसके बारे में चिंता न करें। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं।"

पीएम मोदी के साथ इस बैठक में करीब 45 सांसद मौजूद थे। इसमें तृणमूल सांसद से NCPI में आए 20 सांसद भी शामिल थे। इसके अलावा 7 सांसद उद्धव गुट के भी थे।

अपने क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा काम करें, बंगाल के सांसदों से पीएम मोदी

पश्चिम बंगाल के सांसदों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने आग्रह किया कि सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से मेल जोल ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जितनी ज्यादा जनता प्रगति करेगी उतना ही राज्य प्रगति करेगा और जब राज्य प्रगति करेगा तो उसके साथ में ही देश भी आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने सांसदों सोशल मीडिया पर भी अपनी पकड़ बढ़ाने के बारे में कहा।

रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी ने बंगाल के विकास के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा, "जब बंगाल फलता-फूलता है, तो भारत भी फलता-फूलता है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में संपर्क करें। गरीब मजदूरों और किसानों सहित सभी से मिलें और उनकी समस्याओं को समझें।" उन्होंने जोर देकर कहा कि बंगाल का विकास केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेगा। बल्कि इसके जरिए उत्तर-पूर्व के राज्य भी विकसित होंगे और कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर, संसद के बारे में पढ़ें-पीएम मोदी

एनडीए में शामिल हुए नए सांसदों से पीएम मोदी ने संसद की बहसों में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने के लिए कहा। उन्होंने संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए हालिया व्यवधानों को लेकर भी अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष के हंगामे के कारण नए सांसदों को सदन में बोलने का मौका नहीं मिला है।

पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर सांसदों से कहा कि उन्हें संसद के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, "संसद में ऐतिहासिक जानकारी का खजाना है। बहस की तैयारी के लिए इसका इस्तेमाल करें। अपने-अपने राज्यों के विकास के लिए काम करें। देश तभी तरक्की करेगा जब राज्य तरक्की करेंगे।"

NDA एक परिवार, हम सहयोगी पार्टियों के साथ- पीएम मोदी

इस दौरान पीएम मोदी ने सत्ताधारी गठबंधन एनडीए को एक परिवार बताया। उन्होंने कहा, "एनडीए एक परिवार है, हम सभी सहयोगी पार्टियों के साथ हैं। हर व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा और मौका दिया जाएगा। मैं हर सांसद के साथ हूं।"

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
PM Modi India News Mamata Banerjee अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।