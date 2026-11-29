भारत की तरक्की नारीशक्ति के सपनों से जुड़ी, डिलिमिटेशन बिल से पहले PM मोदी का बड़ा संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तावित डिलिमिटेशन बिल से ठीक एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की और नारीशक्ति के सपनों की उड़ान दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत की प्रगति, नारीशक्ति के सपनों की उड़ान से सीधे जुड़ी हुई है। पीएम मोदी ने दोहराया कि सरकार महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के अपने वादे को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि नारीशक्ति को राजनीति में सही जगह दिलाने की लड़ाई दशकों से चल रही है और वे खुद भी इस लड़ाई में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की हर महिला को भरोसा दिलाया जाता है कि महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि उनका हौसला बुलंद है, हिम्मत अटूट है और इरादा अडिग है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की 100 प्रतिशत नारीशक्ति का आशीर्वाद उनके साथ है।
बता दें कि पीएम मोदी का यह संदेश ऐसे समय पर आया है जब केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में डिलिमिटेशन (परिसीमन) से जुड़े बिल और महिला आरक्षण को लागू करने वाले संशोधित प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होने वाला है। लोकसभा की बैठक 30 नवंबर से और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर से शुरू होगी।
दरअसल, सरकार का मानना है कि डिलिमिटेशन के बाद लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी (मौजूदा 543 से करीब 800-850 तक) और इसके साथ ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। कैबिनेट पहले ही संबंधित बिलों के मसौदों को मंजूरी दे चुकी है। सरकार का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें देना है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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