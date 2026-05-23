अमेरिकी विदेश मंत्री ने पीएम मोदी को बुलाया वाइट हाउस, रिश्ते मजबूत करने पर हुई चर्चा
भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, ‘हमारी सुरक्षा, व्यापार व टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अमेरिका-भारत सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर सार्थक चर्चा हुई। ये क्षेत्र दोनों देशों को मजबूत बनाते हैं।’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ शनिवार को द्विपक्षीय बैठक की। यह मुलाकात नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में हुई, जहां भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने व विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक चर्चा हुई, जिसमें रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। मीटिंग के अंत में रुबियो ने पीएम मोदी को वाइट हाउस आने का न्योता दिया।
भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में गोर ने कहा, 'विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को निकट भविष्य में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया है।' यह बयान उस मुलाकात के बाद आया, जब रुबियो ने भारत दौरे के दौरान नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। यह भारत की उनकी पहली यात्रा है।
पीएम मोदी और रुबियो के बीच क्या हुई बात
मार्को रुबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति समेत विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का नजरिया साझा किया। पीएम मोदी ने शांति प्रयासों के प्रति भारत के लगातार समर्थन को दोहराया और संवाद व कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने रुबियो से राष्ट्रपति ट्रंप तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाने की अपील की और कहा कि वह भविष्य में भी उनके साथ लगातार बातचीत और विचार-विमर्श जारी रखने को लेकर उत्सुक हैं। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, 'अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो का स्वागत करके खुशी हुई। हमने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार प्रगति, क्षेत्रीय और वैश्विक शांति व सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। भारत और अमेरिका वैश्विक हित के लिए आगे भी मिलकर करीबी सहयोग जारी रखेंगे।'
भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, 'हमारी सुरक्षा, व्यापार व टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अमेरिका-भारत सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर सार्थक चर्चा हुई। ये क्षेत्र दोनों देशों को मजबूत बनाते हैं और स्वतंत्र व खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। भारत, अमेरिका का एक अहम साझेदार है।'
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें