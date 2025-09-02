हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर जाएंगे पीएम मोदी? शुरू हो गईं तैयारियां; पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कैंसल

प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर को मिजोरम जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी मणिपुर भी जा सकते हैं। राज्य में वीवीआईपी दौरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद से ही विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी अब तक मणिपुर क्यों नहीं गए। 13 सितंबर को पीएम मोदी मिजोरम के दौरे पर जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वह मणिपुर का भी दौरा कर सकते हैं। मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने राज्य में एक वीवीआईपी के प्रस्तावित दौरे के संबंध में तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि 30 अगस्त को राज्य सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि ‘वीवीआईपी के दौरे के लिए भव्य तैयारियों की जरूरत है।’ उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने पुलिस को इंफाल के कांगला और चुराचांदपुर जिले के पीस ग्राउंड में समारोह स्थलों पर ‘ब्लू बुक के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था’ सुनिश्चित करने को कहा। ‘ब्लू बुक’ का मतलब है भारत सरकार की विशेष सुरक्षा मार्गदर्शिका, जिसमें वीवीआईपी की सुरक्षा के नियम और मानक दर्ज होते हैं।

उन्होंने बताया कि वीवीआईपी के प्रस्तावित दौरे के दौरान नवनिर्मित सचिवालय और अन्य पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा सकता है। इस बीच, मणिपुर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने 30 अगस्त को सभी पुलिस अधीक्षकों और क्षेत्राधिकारियों को जारी आदेश में कहा कि ‘सात से 14 सितंबर तक ड्यूटी की अनिवार्यता को देखते हुए अत्यधिक आपात स्थिति को छोड़कर इस अवधि के दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को कोई छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए।’