प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिए देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का यह के 81वां एपिसोड है। मन की बात का यह कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होता है। इस बार का कार्यक्रम इसलिए भी खास है, क्योंकि पीएम मोदी अमेरिका दौरा से आज ही लौट रहे हैं। इससे पहले की मन की बात में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता को लेकर बिहार में कृषि विज्ञान केंद्र और तमिलनाडु में कांजीरंगन पंचायत के प्रयासों की सराहना की थी। तो चलिए जानते हैं इस बार पीएम मोदी अपने संबोधन में क्या-क्या कहते हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि बारिश के बाद बिहार और पूरब के हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए निदयों के किनारे, घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारीर शुरू कर दी गई होगी। हम नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण मुक्त करने का काम सबसे प्रयास और सबके सहयोग से कर ही सकते हैं। 'नमामि गंगे मिशन' भी आज आगे बढ़ रहा है तो इसमें सभी लोगों के प्रयास, एक प्रकार से जन-जागृति, जन-आंदोलन की बहुत

मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहां कहा गया है- पिबंति नद्द:, स्वय-मेव नाम्भ:' अर्थात नदियां अपना जल खुद नहीं पीती, बल्कि हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है और तभी तो हम नदियों को मां कहते हैं। हमारे कितने ही पर्व हो, त्योहार हो, उत्सव हो, उमंग हो, ये सभी हमारी इन माताओं की गोद में ही तो होते हैं।



पीएम मोदी मन की बात में विश्व नदी दिवस का जिक्र कर कहा कि नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, बल्कि परोपकार के लिए होती है। हमारे लिए नदी एक जीवन इकाई है। हमारे कितने ही पर्व, त्योहार, उत्सव हो यह इन माताओं की गोद में ही होता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे से शुरू होता है, जहां वे अलग-अलग विषयों पर अपनी बात रखते हैं और लोगों से संवाद करते हैं।

