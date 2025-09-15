विकास और घुसपैठ; 2 मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश, असम में चुनाव से पहले हलचल

पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन से घुसपैठियों को बेदखल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की तारीफ की कि किसान अब इन भूखंडों पर खेती कर सकेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 18,530 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान अपने संबोधन में वह 2 मुद्दों (विकास और घुसपैठ) पर फोकस करते नजर आए। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी मुद्दे अभी से सेट किए जाने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन अब भी देश कच्चे तेल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। उन्होंने कहा, 'इसे बदलने के लिए हमें अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सरकार तेल अन्वेषण और हरित ऊर्जा उत्पादन पर काम कर रही है।।'

पीएम मोदी ने कहा कि असम की विकास दर 13 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, 'यह डबल इंजन वाली सरकार के प्रयासों से संभव हुआ। केंद्र और राज्य सरकार असम को स्वास्थ्य के केंद्र के रूप में विकसित कर रही हैं। विकसित भारत के सपने को साकार करने में पूर्वोत्तर की बड़ी भूमिका है।'

कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप असम के दरांग जिले के मंगलदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कांग्रेस पर घुसपैठियों और राष्ट्र-विरोधी ताकतों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कच्चे तेल और गैस के आयात को कम करने के लिए कदम उठा रही है। जीवाश्म ईंधन के भंडारों की खोज और हरित ऊर्जा के उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कई दशकों तक असम पर शासन किया, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल तीन पुल बनाए। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में छह ऐसे पुलों का निर्माण किया।

अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन पीएम मोदी ने असम में अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन से घुसपैठियों को बेदखल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की तारीफ की कि किसान अब इन भूखंडों पर खेती कर सकेंगे। उन्होंने दावा किया कि जिन भूमियों पर कभी अवैध कब्जा था, वे अब किसानों और स्थानीय लोगों के हाथों से कृषि क्रांति के गवाह बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'भाजपा घुसपैठियों को जमीन हड़पने, महिलाओं व लड़कियों का अपमान करने और जनसांख्यिकी बदलने की साजिश नहीं करने देगी, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।'