नेहरू से भी आगे निकले पीएम मोदी! अमेरिका से लेकर मालदीव तक लगा बधाइयों का तांता

PM मोदी ने लगातार 4,399 दिन पूरे कर जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिका से लेकर मालदीव तक लगा बधाइयों का तांता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक बड़ा ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अपने निर्बाध कार्यकाल (बिना किसी रुकावट के) के साथ पीएम मोदी अब देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं।

प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यालय में लगातार 4,399 दिन पूरे करने की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारत के साथ-साथ दुनिया भर के बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। ग्लोबल लीडर्स ने पीएम मोदी के नेतृत्व और जनसेवा की जमकर तारीफ की है।

अमेरिकी नेताओं ने की जमकर तारीफ भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इस मुकाम को पीएम मोदी की देश के प्रति वर्षों की सेवा का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा, "यह उपलब्धि उनके दशकों के समर्पित सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व का एक शक्तिशाली प्रमाण है।"

वहीं, अमेरिकी सीनेटर जॉन कॉर्निन ने पीएम मोदी के कार्यकाल को 'बदलाव लाने वाला' करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "लगातार 4,399 दिनों के नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। यह मुकाम तीन लोकतांत्रिक जनादेशों के जरिए 1.4 अरब लोगों के भरोसे से हासिल हुआ है।" कॉर्निन ने आगे कहा, "25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने से लेकर भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाने तक, पीएम मोदी का कार्यकाल एक बड़े बदलाव वाला रहा है। अमेरिका-भारत की साझेदारी पहले कभी इतनी मजबूत नहीं रही।"

मलेशियाई पीएम ने बताया नेतृत्व का प्रमाण मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी इस ऐतिहासिक मौके पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, "भारत के विकास, समृद्धि और वैश्विक मंच पर देश का रुतबा बढ़ाने में यह उपलब्धि उनके समर्पित सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व को दर्शाती है।" इब्राहिम ने दोनों देशों के बीच करीबी रिश्तों को अहमियत देते हुए आपसी सहयोग को और मजबूत करने की उम्मीद जताई और पीएम मोदी की निरंतर सफलता व भारतीय लोगों की शांति और प्रगति की कामना की।

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी दी बधाई पड़ोसी देश श्रीलंका से भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए बधाई संदेश आए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने 'एक्स' पर लिखा, "भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर मैं पीएम मोदी को हार्दिक बधाई देता हूं। श्रीलंका हमारी करीबी साझेदारी को महत्व देता है और दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद करता है।"

मालदीव के राष्ट्रपति ने भी दी बधाई मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने लिखा- भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। मालदीव आपसी सम्मान, संप्रभु समानता और साझा हितों के आधार पर भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए तत्पर है।

गौरतलब है कि मोदी 10 जून को भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले व्यक्ति बन गए और इसी के साथ वह देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

नेहरू के 1952 के आम चुनाव के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों के कार्यकाल के रिकॉर्ड को मोदी 10 जून को पीछे छोड़ देंगे। नेहरू का कार्यकाल 1947 से 1952 तक एक अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में था क्योंकि 1952 तक चुनाव नहीं हुए थे।

इंदिरा गांधी सबसे आगे लेकिन... पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल 14 वर्ष का था जो मोदी के कार्यकाल से अधिक है लेकिन उनका प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल निर्बाध नहीं था। सूत्रों के अनुसार, नेहरू के 4,399 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़कर मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन जाएंगे।