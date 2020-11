बिहार में जीत के बाद बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और लोगों को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीजेपी दफ्तर में आयोजित जीत के जश्न में शामिल हो सकते हैं।

Delhi: Preparations underway at BJP headquarters, for the celebrations scheduled to take place later today following the victory of NDA in #BiharElections2020.



Prime Minister Narendra Modi will take part in the event. pic.twitter.com/MPwHzDhyzJ