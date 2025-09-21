वन नेशन-वन टैक्स का सपना साकार, GST रिफॉर्म पर बोले PM मोदी- रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती

पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी के नए स्वरूप में मुख्य रूप से पांच और 18 फीसदी के दो ही स्लैब होंगे। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। जिन सामानों पर पहले 12 फीसदी टैक्स लगता था, उसमें 99 फीसदी चीजें अब पांच फीसदी टैक्स के दायरे में आ गई हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने देश के नाम संबोधन में जीएसटी रिफॉर्म्स पर बात की। उन्होंने कहा कि जीएसटी से पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। रिफॉर्म एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है तो नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म भी जरूरत होते हैं। जीएसटी के नए स्वरूप में मुख्य रूप से पांच और 18 फीसदी के दो ही स्लैब होंगे। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। जिन सामानों पर पहले 12 फीसदी टैक्स लगता था, उसमें 99 फीसदी चीजें अब पांच फीसदी टैक्स के दायरे में आ गई हैं।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी सामानों के बजाए देश में बनी चीजों को खरीदने की अपील की। अमेरिका से चल रहे तनाव के बीच पीएम मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया सामान खरीदना होगा। हमारी रोजाना की जिंदगी में ऐसी कई चीजें जुड़ गई हैं, जो विदेशी हैं। इनसे हमें मुक्ति पानी होगी। वह सामान खरीदना होगा, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी है। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सोमवार से देश का वस्तु एवं सेवा कर-(जीएसटी) उत्सव मां दुर्गा के नवरात्रि पर्व के साथ शुरू हो रहा है। मोदी ने रविवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी की बचत शुरू हो रही है और इसका फायदा देश के किसान, व्यापारी, उद्यमी और गरीबों को मिलेगा। इससे कारोबार को आसान बनाया जा सकेगा और हर राज्य को विकास की दौड़ में विकास का साथी बनाया जाएगा और त्योहारों के मौसम में देश के हर वर्ग के लिए बचत उत्सव आरम्भ हो रहा है।