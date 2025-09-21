PM Modi Live Address to Nation Dream of One Nation One Tax has come true everyday items will become cheaper वन नेशन-वन टैक्स का सपना साकार, GST रिफॉर्म पर बोले PM मोदी- रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPM Modi Live Address to Nation Dream of One Nation One Tax has come true everyday items will become cheaper

वन नेशन-वन टैक्स का सपना साकार, GST रिफॉर्म पर बोले PM मोदी- रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती

पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी के नए स्वरूप में मुख्य रूप से पांच और 18 फीसदी के दो ही स्लैब होंगे। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। जिन सामानों पर पहले 12 फीसदी टैक्स लगता था, उसमें 99 फीसदी चीजें अब पांच फीसदी टैक्स के दायरे में आ गई हैं।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 05:36 PM
share Share
Follow Us on
वन नेशन-वन टैक्स का सपना साकार, GST रिफॉर्म पर बोले PM मोदी- रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने देश के नाम संबोधन में जीएसटी रिफॉर्म्स पर बात की। उन्होंने कहा कि जीएसटी से पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। रिफॉर्म एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है तो नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म भी जरूरत होते हैं। जीएसटी के नए स्वरूप में मुख्य रूप से पांच और 18 फीसदी के दो ही स्लैब होंगे। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। जिन सामानों पर पहले 12 फीसदी टैक्स लगता था, उसमें 99 फीसदी चीजें अब पांच फीसदी टैक्स के दायरे में आ गई हैं।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी सामानों के बजाए देश में बनी चीजों को खरीदने की अपील की। अमेरिका से चल रहे तनाव के बीच पीएम मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया सामान खरीदना होगा। हमारी रोजाना की जिंदगी में ऐसी कई चीजें जुड़ गई हैं, जो विदेशी हैं। इनसे हमें मुक्ति पानी होगी। वह सामान खरीदना होगा, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी है। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सोमवार से देश का वस्तु एवं सेवा कर-(जीएसटी) उत्सव मां दुर्गा के नवरात्रि पर्व के साथ शुरू हो रहा है। मोदी ने रविवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी की बचत शुरू हो रही है और इसका फायदा देश के किसान, व्यापारी, उद्यमी और गरीबों को मिलेगा। इससे कारोबार को आसान बनाया जा सकेगा और हर राज्य को विकास की दौड़ में विकास का साथी बनाया जाएगा और त्योहारों के मौसम में देश के हर वर्ग के लिए बचत उत्सव आरम्भ हो रहा है।

उन्होंने कहा कि अब तक देश के लोग अलग-अलग करों में उलझे हुए थे और दर्जनों टैक्स देश के लोगों को देने पड़ते थे लेकिन अब जीएसटी के नए दौर ने सबके लिए सारी रुकावटें दूर कर दी और सोमवार से देश जीएसटी करों में सुधार का नवरात्रि के साथ नया उत्सव मनाएगा।

PM Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।