पीएम मोदी ने उठाया तिरंगा, कॉकरोच पार्टी का नया ऐलान; टॉप-5 इवनिंग न्यूज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचे हैं, जहां क्वाड नेताओं के साथ बैठक होनी है। इससे पहले के एक घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन पर ब्रेक लगाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने नया ऐलान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचे हैं, जहां क्वाड नेताओं के साथ बैठक होनी है। इससे पहले के एक घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन पर ब्रेक लगाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी में और इसके नेता इन दिनों बेहद शांत नजर आ रहे हैं। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
पीएम मोदी ने स्टेज पर नीचे रखे तिरंगे को उठाया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचे हैं, जहां क्वाड नेताओं के साथ बैठक होनी है। इससे पहले के एक घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी भारतीय तिरंगे को उठाते दिख रहे हैं। दरअसल, क्वाड नेताओं की बैठक के लिए पहुंचने पर पीएम मोदी ने पहचान के लिए स्टेज पर नीचे रखे तिरंगे को उठा लिया। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, 'इसे सुरक्षित रखिए।' पूरी खबर
आंदोलन पर ब्रेक के बीच कॉकरोच पार्टी का 'क्लब' वाला ऐलान
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन पर ब्रेक लगाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) में और इसके नेता इन दिनों बेहद शांत नजर आ रहे हैं। दिवाली तक लिया गया ब्रेक छठ पूजा बीत जाने के बाद से कायम है। इस बीच सीजेपी ने 'कॉकरोच क्लब' की शुरुआत की घोषणा कर दी है। हालांकि, क्लब को लेकर अभी सस्पेंस कायम है और कई तरह की अटकलों का दौर जारी है। फिलहाल सीजेपी ने इसको लेकर अधिक ब्योरा नहीं दिया है। पूरी खबर
बिलकिस बानो ने परिवार समेत छोड़ा गुजरात
2002 के गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो गुजरात छोड़कर चली गई हैं। मामले के 2 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बानो ने ऐसा किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों दोषियों के 17 साल जेल में बिताने के आधार पर उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है। इस फैसले पर बिलकिस बानों ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि उनकी बात सुने बिना यह आदेश दिया गया। पूरी खबर
एमएस धोनी के 5 दमदार IPL रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले इकलौते
दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को अलविदा कह दिया है। वह अब आईपीएल में अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। धोनी आईपीएल 2027 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के मेंटोर की भूमिका में नजर आएंगे। सीएसके ने मंगलवार को 45 वर्षीय धोनी को मेंटोर नियुक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आधिकारिक घोषणा। एक ऐसा खिलाड़ी जो जीवन में बस एक बार मिलता है। एक नई भूमिका। पूरी खबर
कियारा आडवानी को लड़का होगा या लड़की?
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवानी जल्द दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। हाल में एक्ट्रेस ने एक तस्वीर शेयर कर अपने फैंस को दूसरी प्रेग्नेंसी की जानकारी दी थी। एक्ट्रेस ने हाल में अपनी बेबी शावर सेलिब्रेट किया है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की है। इस तस्वीर में एक्ट्रेस खुद नजर नहीं आ रही हैं, उन्होंने खास केक की तस्वीर शेयर की है। पूरी खबर
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।