खालिदा ने भारत-बांग्लादेश के रिश्तों को… तारिक रहमान को भेजे खत में PM मोदी ने क्या लिखा?

संक्षेप: इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से निजी रूप से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र सौंपा था। पत्र में भारत की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गयी थी।

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आए तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम सरकार के मौके पर ढाका पहुंचे थे। जयशंकर ने ढाका में जिया के बेटे तारिक रहमान से निजी रूप से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खत सौंपा। इस खत में शोक संतप्त परिवार के प्रति भारत की ओर से संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। वहीं खत में पीएम मोदी ने खालिदा जिया के साथ अपनी मुलाकात को भी याद किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पीएम मोदी ने लिखा, "मुझे जून 2015 में ढाका में बेगम साहिबा के साथ अपनी मुलाकात और बातचीत अच्छी तरह याद है। वह एक दुर्लभ दृढ़ संकल्प और विश्वास वाली नेता थीं, और उन्हें बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त था। उन्होंने बांग्लादेश के विकास के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में भी कई महत्वपूर्ण योगदान दिए।"

पीएम मोदी ने आगे जिया की मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि खालिदा जिया की मौत से देश में एक ऐसी कमी पैदा होगी जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में तारिक रहमान के नेतृत्व में उनकी विरासत को आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, “हालांकि उनके जाने से एक ऐसी कमी पैदा हुई है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका विजन और विरासत बनी रहेगी। मुझे विश्वास है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के आपके सक्षम नेतृत्व में उनके आदर्शों को आगे बढ़ाया जाएगा और यह भारत और बांग्लादेश के बीच गहरी और ऐतिहासिक साझेदारी की नई शुरुआत और उसे मज़बूत करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा।”