खालिदा ने भारत-बांग्लादेश के रिश्तों को… तारिक रहमान को भेजे खत में PM मोदी ने क्या लिखा?

खालिदा ने भारत-बांग्लादेश के रिश्तों को… तारिक रहमान को भेजे खत में PM मोदी ने क्या लिखा?

संक्षेप:

इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से निजी रूप से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र सौंपा था। पत्र में भारत की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गयी थी।

Dec 31, 2025 10:49 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आए तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम सरकार के मौके पर ढाका पहुंचे थे। जयशंकर ने ढाका में जिया के बेटे तारिक रहमान से निजी रूप से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खत सौंपा। इस खत में शोक संतप्त परिवार के प्रति भारत की ओर से संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। वहीं खत में पीएम मोदी ने खालिदा जिया के साथ अपनी मुलाकात को भी याद किया।

पीएम मोदी ने लिखा, "मुझे जून 2015 में ढाका में बेगम साहिबा के साथ अपनी मुलाकात और बातचीत अच्छी तरह याद है। वह एक दुर्लभ दृढ़ संकल्प और विश्वास वाली नेता थीं, और उन्हें बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त था। उन्होंने बांग्लादेश के विकास के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में भी कई महत्वपूर्ण योगदान दिए।"

पीएम मोदी ने आगे जिया की मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि खालिदा जिया की मौत से देश में एक ऐसी कमी पैदा होगी जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में तारिक रहमान के नेतृत्व में उनकी विरासत को आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, “हालांकि उनके जाने से एक ऐसी कमी पैदा हुई है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका विजन और विरासत बनी रहेगी। मुझे विश्वास है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के आपके सक्षम नेतृत्व में उनके आदर्शों को आगे बढ़ाया जाएगा और यह भारत और बांग्लादेश के बीच गहरी और ऐतिहासिक साझेदारी की नई शुरुआत और उसे मज़बूत करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा।”

इससे पहले बंगलादेश की तीन बार प्रधानमंत्री रहीं बेगम खालिदा जिया को बुधवार को प्रशंसकों एवं समर्थकों की भारी भीड़ के बीच शाम करीब 4:30 बजे सुपुर्द-ए-खाक किया गया। बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष एवं देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को राजधानी के शेर-ए-बांग्ला नगर स्थित संसद भवन में उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के निकट दफनाया गया। जिया को अंतिम विदाई देने के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
