विदेश में बदनाम करते हैं; कांग्रेस पर बरसे PM मोदी, बोले- देश में अव्यवस्था का सपना देख रहे कुछ लोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत की साख को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। यह विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, यह विदेशियों से भारत में हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के ऊपर जमकर हमला बोला। उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों से लगातार सरकार पर निशाना साध रही कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग देश में अव्यवस्था फैलाने का सपना देख रहे हैं। वह विदेश में जाकर देश की छवि को खराब करते हैं और विदेशियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाते हैं। उन्होंने कहा कि यह लोग भारत की जड़ों को काटने में लगे हुए हैं।
'एनडीटीवी वर्ल्ड समिट' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वैश्विक रूप से बदलती हुई व्यवस्था के बारे में बात की। उन्होंने जोर दिया कि आज जब दुनिया की पुरानी व्यवस्था बदल रही है, तो हमें मिलकर किस तरह की नई विश्व व्यवस्था बनानी है? उन्होंने कहा, "आजकल हर कोई नयी विश्व व्यवस्था की चर्चा कर रहा है, क्योंकि इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किया जा रहा है। इसके साथ ही बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार जरूरी है। ग्लोबल साउथ की आवाज को उचित स्थान देना भी आवश्यक है।"
विदेशियों से भारत में दखल देने की गुहार लगाते हैं कुछ लोग-पीएम मोदी
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पीएम ने कहा कि एक तरफ दुनिया नई व्यवस्था की तलाश कर रही है। वहीं कुछ लोग भारत में अव्यवस्था का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा, "आज, जब दुनिया में इतनी उथल-पुथल मची है, तब एक मजबूत भारत की छवि दुनिया के सामने आनी चाहिए। लेकिन ये लोग भारत की साख को मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं। ये लोग विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं। वे विदेशियों से दखल देने की गुहार लगाते हैं।''
पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने जोर देकर कहा कि श्रीहरिकोटा से एक साल में उतने रॉकेट लॉन्च नहीं होते, जितनी बार कांग्रेस अपने नेता को 'लॉन्च' करने की असफल कोशिशें करती है। उन्होंने कहा, ''अपने परिवार को विफलता के कलंक से बचाने के लिए, कांग्रेस भारत की उपलब्धियों पर ही सवाल उठा रही है। अंगूर खट्टे हैं वाली स्थिति है, और अब कांग्रेस उस बेल को ही काटने की कोशिश कर रही है। यह परिवार अब कांग्रेस पर बोझ बन गया है।'' उन्होंने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि कोई नहीं जानता कि कांग्रेस अपने ''असफल हो चुके उत्पाद'' को 'लॉन्च' करने के लिए देश को और कितने समय तक दांव पर लगाए रखेगी।
कांग्रेस पार्टी पर बोझ बन गया है परिवार- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी परिवार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, ''दरअसल, कांग्रेस का यह परिवार अब अपनी ही पार्टी पर बोझ बन गया है।'' उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता भी निजी बातचीत में यह बात स्वीकार करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक परजीवी की तरह है जो नहीं चाहती कि कोई और आगे बढ़े। कांग्रेस पर 'दिमागी नक्सलियों' का कब्जा है और वह खुद से कुछ सोच ही नहीं पाती। जो लोग पहले जंगलों में तबाही मचाते थे, वे अब कांग्रेस में हैं और देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं।''
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें