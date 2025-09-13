वोट बैंक के चक्कर में कर दिया नुकसान, मिजोरम में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी

मिजोरम में डिजिटल माध्यम से संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर को वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि 11 साल की बीजेपी की मेहनत रंग लाई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पूर्वोत्तर को पहले ‘वोट बैंक’ की राजनीति के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन पिछले 11 वर्ष से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार के प्रयासों के कारण क्षेत्र अब देश के विकास का इंजन बन गया है। PM मोदी ने मिजोरम में 9,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए आइजोल के पास लेंगपुई हवाई अड्डे से एक सार्वजनिक रैली को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया, क्योंकि भारी बारिश के कारण वह शहर के मध्य स्थित कार्यक्रम स्थल लामुआल मैदान तक नहीं पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि मिजोरम केंद्र सरकार की 'एक्ट ईस्ट' नीति में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट परियोजना और रेल लाइन राज्य को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ेंगी। प्रधानमंत्री ने बैराबी-सैरंग लाइन की शुरुआत करते हुए कहा कि इससे मिजोरम देश के रेल मानचित्र पर स्थापित हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह राज्य के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि यह रेल लाइन राज्य की राजधानी आइजोल को प्रमुख महानगरों से जोड़ेगी।

उन्होंने कहा कि विभिन्न चुनौतियों और दुर्गम इलाकों को पार करते हुए क्रियान्वित की गई यह परियोजना राज्य के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा, "कनेक्टिविटी बढ़ने से पूरे पूर्वोत्तर में शैक्षिक, सांस्कृतिक व आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा... जो पहले उपेक्षित थे, वे अब सबसे आगे हैं, जो पहले हाशिए पर थे, वे अब मुख्यधारा में हैं।"

मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन हो या राष्ट्र निर्माण में मिजोरम के लोगों ने देश के लिए बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल नीति मिजोरम के खिलाड़ियों के लिए अवसरों के द्वार खोलेगी, जिसने कई खिलाड़ी दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर उद्यमशीलता का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है, जहां 4,500 स्टार्टअप और 25 ‘इनक्यूबेटर’ कार्यरत हैं।

नई जीएसटी दरों के बारे में उन्होंने कहा कि इन सुधारों से कई उत्पादों पर कर कम हो गए हैं, जिससे आम जनता का जीवन सुगम होगा। पीएम मोदी ने कहा कि इन सुधारों से कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां सस्ती होंगी और वाहनों की कीमतों में भी कमी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान दवाओं और बीमा पॉलिसी पर भारी कर लगाया जाता था और स्वास्थ्य सेवा महंगी थी, लेकिन आज ये सस्ती हो गई हैं।