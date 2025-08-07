PM Modi JP Nadda to pick NDA candidate for Vice President after Jagdeep Dhankhar resignation प्रधानमंत्री मोदी और जे पी नड्डा चुनेंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, अहम बैठक में फैसला, India News in Hindi - Hindustan
PM Modi JP Nadda to pick NDA candidate for Vice President after Jagdeep Dhankhar resignation

प्रधानमंत्री मोदी और जे पी नड्डा चुनेंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, अहम बैठक में फैसला

गुरुवार को एनडीए की बैठक में 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा उम्मीदवार का चयन करेंगे।

Jagriti Kumari पीटीआई, नई दिल्ली Thu, 7 Aug 2025 06:12 PM
प्रधानमंत्री मोदी और जे पी नड्डा चुनेंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, अहम बैठक में फैसला

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की अहम बैठक के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर अहम जानकारी दी है। किरण रिजिजू ने बताया है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने का अधिकार दिया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है।

इससे पहले गुरुवार को संसद परिसर में भाजपा के प्रमुख नेताओं और उनके सहयोगियों की एक अहम बैठक हुई है। बैठक में जे पी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जदयू के ललन सिंह, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, TDP के लवू श्रीकृष्ण देवरायलु और लोजपा (रामविलास) के चिराग पासवान भी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की।

NDA की इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा के अलावा 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनावों से पहले गठबंधन के नेताओं के बीच समन्वय पर भी बातचीत हुई है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक गुप्त चुनाव होता है और पार्टियां अपने सांसदों को इस संबंध में व्हिप भी जारी नहीं कर सकती हैं, इसलिए गठबंधन यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि एक भी वोट बर्बाद ना हो।

INDIA गठबंधन उतार सकती है साझा उम्मीदवार

इससे पहले बुधवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है। इससे उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की एकतरफा जीत की संभावना और बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह का नाम सामने आ रहा है। वहीं विपक्षी INDIA गठबंधन इस पद के लिए साझा उम्मीदवार उतार सकती है।

9 सितंबर को चुनाव

बता दें कि बीते महीने देश के 14वें उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चयन के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है। आयोग ने इसके लिए शेड्यूल जारी कर निर्वाचन मंडल की सूची को भी अंतिम रूप दे दिया है। आयोग के मुताबिक 21 अगस्त तक पद के लिए नामांकन स्वीकार किए जाने के बाद 9 सितंबर को चुनाव कराए जाएंगे। उसी शाम वोटों की गिनती कर बाद नतीजे का ऐलान होगा।

