US से टैरिफ विवाद के बीच आज जापान रवाना हो रहे PM मोदी; क्वॉड पर होगा फोकस, एजेंडे में और क्या?

PM Modi Japan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दो दिनों के दौरे पर जापान रवाना हो रहे हैं। अमेरिका से तनाव के बीच पीएम मोदी जापान के बाद चीन की भी यात्रा करेंगे, जहां वह जिनपिंग, पुतिन सहित कई राष्ट्र प्रमुख से मुलाकात करेंगे।

अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो देशों के अहम दौरे पर रवाना हो रहे हैं। 29-30 अगस्त को जापान की यात्रा के बाद पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन भी जाएंगे। इससे पहले शुक्रवार 29 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो पहुंचेंगे। यहां पीएम जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी का यह जापान दौरा कई मायनों में अहम होगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पीएम के दौरे से पहले इसके एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की है।

मोदी की दो दिवसीय यात्रा से पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, "यह प्रधानमंत्री मोदी की जापानी प्रधानमंत्री के साथ पहली वार्षिक शिखर बैठक होगी और लगभग सात सालों में यह जापान की पहली स्वतंत्र यात्रा भी होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने 2018 में वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था।"

क्वॉड पर होगा फोकस प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा क्वॉड साझेदारी पर केंद्रित होगी। इस समूह में भारत और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी शामिल है। विक्रम मिस्री ने गुरुवार को बताया है कि क्वॉड समूह टोक्यो में होने वाले 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के बीच वार्ता के महत्वपूर्ण एजेंडे में से एक है।

बुलेट ट्रेन पर साझेदारी पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री की मुलाकात के दौरान दोनों के बीच भारत के 508 किलोमीटर लंबे मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए E10 बुलेट ट्रेनों की खरीद पर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि E10 बुलेट ट्रेनों की अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसमें भूकंप से निपटने के लिए भी उन्नत तकनीकें हैं। इसके अलावा पीएम मोदी शिगेरु इशिबा के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री और सेंडाइ स्थित तोहोकू शिंकानसेन प्लांट का दौरा करेंगे, जहां बुलेट ट्रेन के कोचेस बनाए जाते हैं। उम्मीद है कि इस दौरान पीएम मोदी और इशिबा भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना में जापान की भागीदारी पर भी चर्चा करेंगे।

रक्षा संबंधों को बढ़ावा भारत और जापान रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर भी विचार कर रहे हैं। विक्रम मिस्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “जापान के साथ रक्षा संबंध हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरे हैं। हाल ही में मई में रक्षा मंत्रियों के बीच एक बैठक हुई थी, जहां दोनों पक्षों ने रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग की समीक्षा की है। यह रक्षा और सुरक्षा संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।” उन्होंने आगे कहा कि भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल भारत में जहाज रखरखाव के क्षेत्र में संभावित सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं। वहीं DRDO और जापान की ATLA के बीच कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा चल रही है।