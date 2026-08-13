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पीएम मोदी ने घायल SAD चीफ सुखबीर सिंह बादल का जाना हाल, उनकी पत्नी को मिलाया फोन

By Upendra Thapak
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Sukhbir Singh Badal: सुखबीर सिंह बादल के ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल को फोन करके घायल नेता के स्वास्थ्य की जानकारी ली है।

Sukhbir Badal Narendra Modi
प्रधानमंत्री मोदी ने सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के बाद उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली

Sukhbir Singh Badal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरोमणि अकाली दल (SAD) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हुए जानलेवा हमले के बाद उनका हाल चाल जाना है। पीएम मोदी ने सुखबीर की पत्नी हरसिमरत सिंह कौर बादल को फोन लगातार सुखबीर सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बता दें, महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित गुरुद्वारा माता साहिब कौर परिसर में शिअद चीफ के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। इसमें उनके दाहिने हाथ में चोट आई है। गंभीर रूप से घायल हुए सिंह को तुरंत इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने सुखबीर सिंह के साथ मौजूद उनकी सांसद पत्नी को फोन लगाया और घायल नेता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना उस समय घटी जब सुखबीर सिंह बादल अपनी पत्नी और सांसद हरसिमरत कौर बादल के साथ तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब से लगभग 15 किमी दूर स्थित गुरुद्वारा माता साहिब कौर में माथा टेकने पहुंचे थे। दर्शन के बाद जब वह लंगर हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। उसी वक्त एक निहंग ने उनके ऊपर कृपाण से हमला कर दिया। उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत ही बीच-बचाव करके सुखबीर को बचा लिया। इसमें एक सुरक्षाकर्मी के हाथ में भी चोट आई है।

अपडेट की जा रही है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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