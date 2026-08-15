हथियारी नक्सली गए, अब मौका तलाश रहे दिमागी नक्सली; लालकिले से बोले PM मोदी

पीएम मोदी ने लाल किले से लगातार 13वीं बार देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश से हथियारी नक्सल गए, लेकिन दिमागी नक्सली मौके की ताक में हैं, उन्हें पहचानने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को दिमागी नक्सल से सावधान रहने की जरूरत है। लाल किले की प्राचीर से 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह दशकों से नक्सलवाद ने पूरे देश को जकड़ रखा था। हालांकि अब नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हालांकि जंगल से नक्सलवाद मिट गया हो लेकिन दिमागी नक्सल अब भी ताक में हैं और उनसे सावधान रहने की जरूरत है।

पीएम मोदी ने लाल किले से लगातार 13वीं बार देश के नाम अपने संबोधन में कहा, “21वीं सदी में दशकों पुरानी चुनौतियों को खत्म करना जरूरी है। नक्सलवाद-माओवाद ने लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया। अनेक माताओं के नौजवानों को छीन लिया। हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। नक्सलवाद ने 4 दशकों तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को दबोच कर रखा था, बंदूक के नोक पर रखा था और संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। देश के लोगों की रक्षा में साढ़े 3 हजार से ज्यादा पुलिस और सुरक्षा बल के जवाब शहीद हो गए…”

पीएम मोदी ने आगे कहा, “2014 में हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि अब नक्सली, माओवाद हिंसा अपनी आखिरी सांसें लेने की स्थिति में भी नहीं है। जहां पर कभी नकलसवादियों की गोलियां चलती थी, धरती रक्तरंजित रहा करती थी, आज उन्हीं इलाकों में नक्सलमुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है।”

दिमागी नक्सल मौके की तलाश में- PM मोदी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे अर्बन नक्सल का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, “बरसों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना कर बैठे थे। सरकारी कमिटियों में सलाहकारों के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।… जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा करने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं। वो हिंसा अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। दिमागी नक्सलियों को अलग-थलग करना होगा और युवा पीढ़ी को राष्ट्र को विकसित बनाने में जोड़ना होगा। सुरक्षित देश बनाना हम सबका दायित्यव है। चुनौती देश के अंदर हो या फिर बाहर, भारत तैयार है।”

युवाओं के लिए फ्री कोचिंग की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की भूमिका को बेहद अहम बताते हुए देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था करने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने इस दौरान एक करोड़ युवाओं को AI का प्रशिक्षण देने की भी घोषणा की है।