PM Modi Speech LIVE: हम 2047 तक विकसित भारत बनाकर रहेंगे, लाल किले से गरजे पीएम मोदी
PM Modi Speech LIVE: 15 अगस्त 2026 पर लाल किले से पीएम मोदी के भाषण की हर बड़ी बात, ऐलान और संदेश यहां पढ़ें। Independence Day 2026 के सभी लेटेस्ट अपडेट।
PM Modi Red Fort Speech: देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इसके बाद राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री का यह लगातार 13वां स्वतंत्रता दिवस संबोधन है। इस बार के समारोह में ‘Yuva Shakti for Viksit Bharat@2047’ और राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 साल पूरे होने पर विशेष फोकस है।
पीएम मोदी ने भाषण में सबसे पहले वंदे मातरम का किया जिक्र
प्रधानमंत्री मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए कहा, "आज हर दिल 'वंदे मातरम' की धुन पर धड़क रहा है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज हम सभी 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिल में 'वंदे मातरम' का स्वर गूंज रहा है। आज हर घर में तिरंगा लहरा रहा है और हर मन में बसा है; देश नए संकल्पों को अपनाते हुए उत्साह और जोश के साथ आगे बढ़ रहा है।"
लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं बापू और सभी स्वतंत्रता सेनानियों तथा क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।"
बाढ़ को लेकर बोले पीएम मोदी
स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, "पिछले कुछ दिनों में देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ आई है, जिससे कई लोग प्रभावित हुए हैं। मैं प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है।"
हम 2047 तक विकसित भारत बनाकर रहेंगे, लाल किले से गरजे पीएम मोदी
स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, "आज भारत का एक बड़ा सपना है कि 2047 तक वह एक विकसित देश बने। जब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश विकसित देश बनने का संकल्प लेता है, तो यह हमारे साहस की पहचान बन जाता है और दुनिया हमें एक अलग नजरिए से देखने के लिए मजबूर हो जाती है।" उन्होंने कहा कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाकर रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए कहा, "कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है, जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। हमें बड़े सपने देखने होंगे क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं... हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाईयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर कर आता है। हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर हम सपनों को साकार कर सकते हैं।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर 13वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इससे पहले, लाल किला पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। लाल किला पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। लाल किला पर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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