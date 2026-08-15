4 साल में सबसे छोटा रहा PM मोदी का स्वतंत्रता दिवस भाषण, 75 मिनट में खत्म

संक्षिप्त रहने के बावजूद, इस वर्ष के संबोधन में देश के भविष्य, आर्थिक प्राथमिकताओं और युवा वर्ग के लिए कई दूरगामी नीतियों की स्पष्ट रूपरेखा पेश की गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को नई दिल्ली के लाल किले में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्र को संबोधित करते हुए

15 अगस्त 2026 को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। इस साल का उनका संबोधन 75 मिनट का रहा, जो पिछले चार सालों में उनका सबसे छोटा और उनके पूरे कार्यकाल का चौथा सबसे छोटा स्वतंत्रता दिवस भाषण है। पिछले साल यानी 2025 में उन्होंने 103 मिनट का अपना सबसे लंबा भाषण दिया था। संक्षिप्त रहने के बावजूद, इस वर्ष के संबोधन में देश के भविष्य, आर्थिक प्राथमिकताओं और युवा वर्ग के लिए कई दूरगामी नीतियों की स्पष्ट रूपरेखा पेश की गई।

ऐतिहासिक रिकॉर्ड और लाल किले की प्राचीर से संबोधन इस 13वें भाषण के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी देश के इतिहास में लाल किले से सबसे ज्यादा बार लगातार तिरंगा फहराने और राष्ट्र को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे स्थान पर मजबूती से स्थापित हो गए हैं।

पंडित नेहरू ने 17 बार लगातार देश को संबोधित किया था। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 12 लगातार भाषणों के रिकॉर्ड को पीएम मोदी ने पिछले साल ही पीछे छोड़ दिया था। 2014 में अपने 65 मिनट के पहले भाषण से शुरू हुआ यह सिलसिला अब 2026 में 75 मिनट के इस केंद्रित और नीति-आधारित संदेश तक पहुंचा है।

वर्ष स्वतंत्रता दिवस कितना लंबा रिकॉर्ड 2026 80वां 75 मिनट 4 साल में सबसे छोटा 2025 79वां 103 मिनट अब तक का सबसे लंबा भाषण (ऑल-टाइम रिकॉर्ड) 2024 78वां 98 मिनट दूसरा सबसे लंबा भाषण 2017 71वां 56 मिनट मोदी का सबसे छोटा भाषण 2016 70वां 96 मिनट 2024 से पहले का रिकॉर्ड 2014 68वां 65 मिनट लाल किले से पहला संबोधन

'सप्तधारा' एजेंडा और युवाओं के लिए बड़ी योजनाएं 80वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य विषय 'विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति' रखा गया। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 'सप्तधारा' यानी 7-पॉइंट रिफॉर्म एजेंडे की घोषणा की।

देश के युवाओं को भविष्य की तकनीक से लैस करने के उद्देश्य से उन्होंने अगले एक साल के भीतर 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मिशन का ऐलान किया।