Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

4 साल में सबसे छोटा रहा PM मोदी का स्वतंत्रता दिवस भाषण, 75 मिनट में खत्म

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

संक्षिप्त रहने के बावजूद, इस वर्ष के संबोधन में देश के भविष्य, आर्थिक प्राथमिकताओं और युवा वर्ग के लिए कई दूरगामी नीतियों की स्पष्ट रूपरेखा पेश की गई।

PM Modi Independence Day 2026 Speech
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को नई दिल्ली के लाल किले में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्र को संबोधित करते हुए

15 अगस्त 2026 को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। इस साल का उनका संबोधन 75 मिनट का रहा, जो पिछले चार सालों में उनका सबसे छोटा और उनके पूरे कार्यकाल का चौथा सबसे छोटा स्वतंत्रता दिवस भाषण है। पिछले साल यानी 2025 में उन्होंने 103 मिनट का अपना सबसे लंबा भाषण दिया था। संक्षिप्त रहने के बावजूद, इस वर्ष के संबोधन में देश के भविष्य, आर्थिक प्राथमिकताओं और युवा वर्ग के लिए कई दूरगामी नीतियों की स्पष्ट रूपरेखा पेश की गई।

ये भी पढ़ें:'मैं आपका एक घंटा चाहता हूं': युवाओं से क्या अपील कर गए पीएम? जनगणना से कनेक्शन

ऐतिहासिक रिकॉर्ड और लाल किले की प्राचीर से संबोधन

इस 13वें भाषण के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी देश के इतिहास में लाल किले से सबसे ज्यादा बार लगातार तिरंगा फहराने और राष्ट्र को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे स्थान पर मजबूती से स्थापित हो गए हैं।

पंडित नेहरू ने 17 बार लगातार देश को संबोधित किया था। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 12 लगातार भाषणों के रिकॉर्ड को पीएम मोदी ने पिछले साल ही पीछे छोड़ दिया था। 2014 में अपने 65 मिनट के पहले भाषण से शुरू हुआ यह सिलसिला अब 2026 में 75 मिनट के इस केंद्रित और नीति-आधारित संदेश तक पहुंचा है।

ये भी पढ़ें:1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग, फ्री कोचिंग; लालकिले से पीएम मोदी के 5 बड़े ऐलान
वर्षस्वतंत्रता दिवसकितना लंबारिकॉर्ड
202680वां75 मिनट4 साल में सबसे छोटा
202579वां103 मिनटअब तक का सबसे लंबा भाषण (ऑल-टाइम रिकॉर्ड)
202478वां98 मिनटदूसरा सबसे लंबा भाषण
201771वां56 मिनटमोदी का सबसे छोटा भाषण
201670वां96 मिनट2024 से पहले का रिकॉर्ड
201468वां65 मिनटलाल किले से पहला संबोधन

'सप्तधारा' एजेंडा और युवाओं के लिए बड़ी योजनाएं

80वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य विषय 'विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति' रखा गया। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 'सप्तधारा' यानी 7-पॉइंट रिफॉर्म एजेंडे की घोषणा की।

ये भी पढ़ें:जो 5-7 दशक में नहीं हुआ, अब 5-7 साल में होगा; पीएम मोदी ने किया सप्तधारा का ऐलान

देश के युवाओं को भविष्य की तकनीक से लैस करने के उद्देश्य से उन्होंने अगले एक साल के भीतर 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मिशन का ऐलान किया।

इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की भी घोषणा की गई।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
PM Modi Independence Day
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।