pm modi independence day 2025 major announcements 15 हजार कैश, GST पर तोहफा, सुदर्शन मिशन… 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मोदी के बड़े ऐलान
Hindustan Hindi News
Hindi News

15 हजार कैश, GST पर तोहफा, सुदर्शन मिशन… 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मोदी के बड़े ऐलान

79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से रोजगार योजना, सुदर्शन चक्र मिशन, जीएसटी कटौती, पहली सेमीकंडक्टर चिप, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और घुसपैठ रोकने पर बड़े ऐलान किए।

Prabhash Jha लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 10:35 AM
देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 मिनट तक देश को संबोधित करते हुए आने वाले दशक का रोडमैप रखा और कई अहम घोषणाओं से नई दिशा का संकेत दिया। उन्होंने युवाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत करते हुए बताया कि निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वालों को 15,000 रुपये की सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन का ऐलान किया, तो आम नागरिकों को राहत देने के लिए दिवाली पर जीएसटी दरों में कटौती का भरोसा दिलाया। तकनीकी मोर्चे पर, इस साल के अंत तक देश में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप बाजार में उतारने की घोषणा हुई। ऊर्जा आत्मनिर्भरता, घुसपैठ रोकने के लिए हाई डेमोग्राफी मिशन और पाकिस्तान पर सख्त रुख...प्रधानमंत्री का संबोधन इन तमाम मुद्दों पर दृढ़ता और स्पष्टता से भरा रहा। आइए, जानते हैं उनके भाषण की प्रमुख बातें...

पहली प्राइवेट नौकरी पर मिलेंगे 15 हजार

मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वालों को सरकार से 15,000 रुपये मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे युवा भविष्य का आधार हैं और रोजगार उन्हें मजबूती प्रदान करेगा इसलिए देश के युवाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बनाई गई है। यह आज से ही लागू की जा रही है।

उन्होंने कहा कि कि आज 15 अगस्त है। देश के युवाओं को रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए आज से ही युवाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये की योजना लागू की जा रही हैं। युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत तय किया गया है कि जो भी कंपनी ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएगी उसे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उनका कहना था कि इस योजना से करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र मिशन

प्रधानमंत्री ने भारत के दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया और देश की सुरक्षा को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 वर्षों में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को अभेद्य बनाया जाएगा। सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि यह नया रक्षा तंत्र भगवान श्रीकृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह देश की सुरक्षा करेगा और दुश्मनों को तबाह करने में सक्षम होगा। उन्होंने देशवासियों से इस मिशन के लिए आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि देश की समृद्धि सुरक्षा के बिना अधूरी है।

पीएम ने कहा कि 2035 तक राष्ट्र के सभी अहम स्थलों चाहे वे सामरिक महत्व के हों या सिविलियन क्षेत्र जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन और धार्मिक केंद्र को अत्याधुनिक तकनीक के सुरक्षा कवच से लैस किया जाएगा ताकि किसी भी खतरे का तत्काल और प्रभावी तरीके से मुकाबला किया जा सके।

दिवाली पर तोहफा, कम होंगी GST दरें

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल दिवाली पर देशवासियों को नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का तोहफा मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि देश में जीएसटी को लागू किए आठ साल हो चुके हैं। इसके फायदे दिख रहे हैं। अब इस साल दिवाली पर एक विशेष तोहफा मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार किए जा रहे हैं। इसके लिए समीक्षा का काम पूरा कर लिया गया है। राज्यों से भी सलाह-मशविरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ने बताया कि जीएसटी में कर की दरें कम की जाएगी। इसका लाभ देश के आम लोगों को मिलेगा। चीजें सस्ती हो जाएंगी। इसका लाभ एमएसएमई को मिलेगा।

इस साल के अंत तक भारत में बनी चिप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप इस साल के अंत तक बाजार में आ जाएगी। उन्होंने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि छह सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही स्थापित हो चुकी हैं और चार नई इकाइयों को हरी झंडी मिल गई है। इस साल के अंत तक भारत में बनी, भारत के लोगों की बनाई चिप बाजार में आ जाएगी।

आत्मनिर्भर बनने के लिए समुद्र मंथन

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए समुद्र मंथन की तरफ कदम बढ़ाया गया है तथा तेल-गैस के भंडार की खोज के मकसद से मिशन मोड में काम हो रहा है। उन्होंने ने क्रिटिकल मिनरल के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि इनकी खोज के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत 1200 से अधिक स्थानों पर काम शुरू किया गया है।

पीएम ने कहा,'देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ जा रहे हैं। हम समुद्र के भीतर के तेल और गैस के भंडार को खोजने की दिशा में मिशन मोड में काम करने जा रहे हैं। भारत में हम नेशनल डीपवाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहे हैं। यह ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।'

आरएसएस की राष्ट्रसेवा पर देश को गर्व

मोदी ने कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है और यह प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण कार्य है। व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य लेकर मां भारती के कल्याण के लिए लाखों स्वयंसेवकों ने अपना जीवन समर्पित किया।'

उनका कहना था,'यह एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। 100 साल का समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले के प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्रसेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। आरएसएस की 100 साल की भव्य, समर्पित यात्रा पर देश गर्व करता है।'

किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों से समझौता नहीं

प्रधानमंत्री ने लाल किला से देश को आश्वस्त किया कि किसान, पशुपालक और मछुआरे सरकार की प्राथमिकता हैं और उनके हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में गतिरोध के बीच मोदी ने कहा कि देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसान, पशुपालक, मछुआरे ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं। उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज की पैदावार में किसानों ने सारे रिकॉर्ड़ तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि जमीन उतनी ही है, लेकिन व्यवस्थाएं बदली हैं, खेतों में पानी पहुंचने लगा है, अच्छे बीज मिलने लगे हैं, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी हैं। किसान देश के लिए अपना सामर्थ्य बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत दूध में और जूट जैसी फसलों की पैदावर में नंबर एक है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है। धान, गेहूं और सब्जी की पैदावार में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है।

घुसपैठ रोकने के लिए हाई डेमोग्राफी मिशन

प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठ के कारण आबादी के स्वरूप में बदलाव देश के सामने एक गंभीर चुनौती है। इससे निपटने के लिए हाई डेमोग्राफी मिशन की घोषणा कर रहा हूं। लाल किले के प्राचीर से हाई ड्रमोग्राफी मिशन की घोषणा करते हुए मोदी ने कहा कि देश के सामने एक चिंता और चुनौती पर आगाह करता हूं, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है।

उन्होंने कहा कि घुसपैठिए भारत के नौजवानों की रोजी-रोटी छीन रहे हैं, बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों का कब्जा देश के लिए सुरक्षा का संकट है। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं। पीएम ने कहा कि समय से इस समस्या से निपटने के लिए सरकार हाई डेमोग्राफी मिशन शुरू करेगी और इस काम को सुविचारित तरीके से किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि घुसपैठ की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश इसे सहन नहीं करेगा।

खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर देश का रुख एक बार फिर स्पष्ट किया और कहा कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेंगे। पीएम ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नाम लिए बिना सिंधु नदी जल समझौता और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर कहा, 'भारत ने ठान लिया है कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेंगे।'

मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' समेत अन्य कड़े कदमों की चर्चा कर भारतीय सेना के सामर्थ्य को नमन किया। उन्होंने भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का जिक्र करते हुए कहा, 'भारत अब परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर दुश्मन ने कोई और दुस्साहस करने की हिम्मत की तो भारतीय सशस्त बल उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे।'