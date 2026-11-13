नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी; जानें किस रूट पर दौड़ेगी
रेलवे के मुताबिक, 13 नवंबर को दो उद्घाटन विशेष सेवाएं चलाई जाएंगी। यह ट्रेन 15 नवंबर से रोजाना चलना शुरू करेगी। इस रास्ते से धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंचने वाले यात्रियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई वंदे भारत चेयर कार ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन बेंगलुरु, मंगलुरु और गोवा के मडगांव के बीच चलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से कर्नाटक के राजधानी शहर बेंगलुरु, तटीय इलाकों और गोवा के बीच रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। खास बात यह है कि अब यात्रियों को बेंगलुरु से गोवा के प्रमुख पर्यटन स्थल मडगांव तक सीधी ट्रेन सेवा मिलेगी। छठ पर शुरू हो रही यह सर्विस पर्यटन के साथ-साथ व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने में मददगार होगी। नई ट्रेन को शुरू करने के साथ ही प्रधानमंत्री ने रेलवे से जुड़ी दूसरी विकास परियोजनाओं को भी समर्पित किया।
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने बताया कि इस मौके पर बागलकोट से वंडल के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण और सकलेश्वर से सुब्रमण्या रोड तक रेल मार्ग के विद्युतीकरण की परियोजना भी समर्पित की गई। इन परियोजनाओं से रेलवे की क्षमता बढ़ेगी और डीजल पर निर्भरता कम होगी। नई वंदे भारत ट्रेन इसी रेल मार्ग से होकर गुजरेगी। बेंगलुरु को गोवा के प्रमुख पर्यटन स्थल से सीधे जोड़ना कर्नाटक के लोगों और दूसरे यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा है। ट्रेन का रास्ता बेहद खूबसूरत प्राकृतिक नजारों से होकर गुजरता है, जिससे यात्रियों को मंजिल तक पहुंचने से पहले ही सफर का आनंद मिलेगा। यह सर्विस भारतीय रेलवे की ओर से बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है।
किस रूट पर चलेगी नई वंदे भारत ट्रेन
नई वंदे भारत सर्विस यशवंतपुर से मडगांव के बीच चलेगी। इसके रास्ते में हासन, सकलेश्वर, सुब्रमण्या रोड, मंगलुरु, उडुपी, कुंडापुरा, मुरुडेश्वर, गोकर्ण और कारवार जैसे प्रमुख स्टेशन आएंगे। इससे कर्नाटक के तटीय इलाकों के साथ गोवा जाने वाले यात्रियों को भी सीधा रेल संपर्क मिलेगा। 13 नवंबर को दो उद्घाटन विशेष सेवाएं चलाई जाएंगी, जबकि ट्रेन 15 नवंबर से रोजाना चलना शुरू करेगी। इस रास्ते से धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंचने वाले यात्रियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। रेलवे का मकसद बेंगलुरु और तटीय कर्नाटक के बीच संपर्क मजबूत करने के साथ गोवा तक यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना है।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक प्रभारी हरीश द्विवेदी ने कहा कि पीएम मोदी देश के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने बेंगलुरु में मेट्रो के 7 किलोमीटर लंबे नए हिस्से के उद्घाटन का भी जिक्र किया। इस हिस्से के शुरू होने के बाद बेंगलुरु के मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 100 किलोमीटर हो जाएगी। प्रधानमंत्री इस दौरान कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और कुछ की आधारशिला भी रख रहे हैं। केंद्र सरकार कर्नाटक के विकास के लिए हरसंभव पहल करने को प्रतिबद्ध है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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