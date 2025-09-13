PM Modi inaugurates Bairabi Sairang New Rail line connecting Mizoram Railways network पीएम मोदी ने बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का किया उद्घाटन, आइजोल पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ा, India News in Hindi - Hindustan
पीएम मोदी ने बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का किया उद्घाटन, आइजोल पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ा

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ने बताया कि बरबई से सायरंग के बीच बनी नई रेल लाइन पर्वतीय क्षेत्र होकर गुजरी है। इस क्षेत्र में रेल लाइन बनाना बड़ा दुष्कर कार्य था, लेकिन कर्मचारियों ने कठिन परिश्रम से यह कार्य पूरा कर दिखाया है।

Niteesh Kumar वार्ताSat, 13 Sep 2025 10:47 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम की राजधानी आइजोल को रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बैराबी से सायरंग तक बनी रेल लाइन पर ट्रेन परिचालन का शुभारंभ की। साथ ही, उन्होंने सायरंग से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस, सायरंग से कोलकाता और सायरंग से गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी मौसम की खराब के कारण समारोह स्थल तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने एयरपोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। आइजोल से दिल्ली जाने वाली इस राजधानी एक्सप्रेस के शुरू होने के बाद यह पूर्वोत्तर राज्यों की चौथी राजधानी हो गई है, जो देश की राजधानी से रेल मार्ग से जुड़ गई।

पीएम मोदी ने 05609 बरबई से कोलकाता, 05610 सायरंग से गुवाहाटी ओर सायरंग से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि बरबई से सायरंग के बीच बनी नई रेल लाइन पर्वतीय क्षेत्र होकर गुजरी है। इस क्षेत्र में रेल लाइन बनाना बड़ा दुष्कर कार्य था, लेकिन रेलवे के इंजीनियर्स और कर्मचारियों ने कठिन परिश्रम से यह कार्य पूरा कर दिखाया है। उन्होंने बताया कि इस लाइन पर 45 सुरंगे और 55 बड़े व 88 छोटे पुल हैं। 5 रोड ओवर ब्रिज और 6 रोड अंडर ब्रिज हैं।

कुतुब मीनार से भी अधिक ऊंचा पुल

रिपोर्ट के मुताबिक, पुल संख्या 144 तो रेलवे पुलों में दूसरा सबसे ऊंचा पुल है। इसकी ऊंचाई दिल्ली की कुतुब मीनार से भी अधिक है। यह 114 मीटर ऊंचा यह पुल कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊंचा है। बरबई से सायरंग के बीच की पूरी रेल लाइन हरे-भरे पहाड़ों और घाटियों के बीच होकर गुजरती है। कुमार ने बताया कि इस लाइन के बन जाने से आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। इससे यहां के लोगों को देश के अन्य स्थानों पर आने-जाने में बड़ी सहूलियत होगी। देश के अन्य भागों से यहां माल ढुलाई आसान हो जाएगी। यहां के उत्पाद दूसरी जगहों पर भी रेल मार्ग से भेजा जा सकेगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही यहां के लोगों की आय भी बढ़ेगी। आवागमन के साधन सुलभ हो जाने से यहां पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

