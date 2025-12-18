Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPM Modi in Oman 21st century India takes big swift decisions
ये 21वीं सदी का भारत है, ओमान में प्रवासी भारतीयों को पीएम मोदी का संदेश; मिला सर्वोच्च सम्मान

ये 21वीं सदी का भारत है, ओमान में प्रवासी भारतीयों को पीएम मोदी का संदेश; मिला सर्वोच्च सम्मान

संक्षेप:

प्रधानमंत्री ने भारत के विभिन्न राज्यों से आकर ओमान में बसे भारतीयों से मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि विविधता भारतीय संस्कृति की नींव है । यह एक ऐसा मूल्य है जो उन्हें किसी भी समाज में घुलने-मिलने में मदद करता है।

Dec 18, 2025 06:38 pm ISTJagriti Kumari वार्ता, मस्कट
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ओमान में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा है कि 21वीं सदी का भारत साहसिक और त्वरित फैसले लेता है, महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखता है, और तय समय सीमा के भीतर नतीजे ला कर दिखाता है। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय और छात्रों के सामने यह भी कहा कि यह सभा भारत की विविधता में एकता की भावना को दर्शाती है। इससे पहले ओमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ ओमान' से सम्मानित किया है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने गुरुवार को मस्कट में प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से नवाजा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, "आज हम सब यहां एक परिवार के तौर पर इकट्ठा हुए हैं। हम अपने देश, अपनी 'टीम इंडिया' का जश्न मना रहे हैं। विविधता हमारी संस्कृति की सबसे मज़बूत नींव है। भारत में हर दिन नये रंग लाता है, हर मौसम एक त्योहार बन जाता है, और हर परंपरा एक नया विचार लेकर आती है। इसलिए भारतीय जहां भी जाते हैं और जहां भी रहते हैं, हम विविधता का सम्मान करते हैं और उसका जश्न मनाते हैं।"

वहीं भारत और ओमान के बीच गहरे संबंधों पर ज़ोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत-ओमान मैत्री पर्व दोनों देशों के बीच स्थायी दोस्ती का प्रतीक है। पीएम ने द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने में भारतीय प्रवासियों की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय भारत और ओमान को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

गौरतलब है कि पीएम मोदी बुधवार को दो दिवसीय यात्रा पर ओमान पहुंचे। उनकी मौजूदगी में भारत और ओमान ने गुरुवार को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत वस्त्र, कृषि उत्पाद तथा चमड़े के सामान सहित भारत के 98 प्रतिशत निर्यात को ओमान में टैक्स फ्री पहुंच प्रदान की जाएगी। दूसरी तरफ भारत खजूर, संगमरमर और पेट्रो रसायन वस्तुओं जैसे ओमान के उत्पादों पर शुल्क कम करेगा।

ये भी पढ़ें:PM ओमान में, LoP जर्मनी में और देश की राजधानी...; दिल्ली में प्रदूषण पर केजरीवाल
ये भी पढ़ें:इथियोपिया में गूंजा वंदे मातरम्, खुशी से झूम उठे PM मोदी; देखें VIDEO

इस समझौता के अगले वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही से लागू होने की उम्मीद है। यह समझौता ऐसे समय में हो रहा है जब भारत को अपने सबसे बड़े निर्यात गंतव्य अमेरिका में 50 प्रतिशत तक के भारी शुल्क का सामना करना पड़ रहा है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Oman PM Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।