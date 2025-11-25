नया भारत ना डरता है, ना रुकता है और ना आतंकवाद के खिलाफ झुकता है; कुरूक्षेत्र में PM मोदी

संक्षेप: प्रधानमंत्री मोदी नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत दिवस के मौके पर कुरूक्षेत्र में आयोजित एक खास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने इस अवसर पर एक विशेष सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आतंक के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा है कि नया भारत आतंकवाद से ना तो डरता है और ना ही रुकता है, बल्कि आतंकवाद का डटकर सामना करता है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने यह बता दिया कि भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा।

पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर को याद करते हुए कहा, “साथियों गुरु साहेब ने कहा, भय काहू को देत नहि, नहि भय मानत आन, यानी हम ना किसी को डराए, ना किसी से डरकर जिए। यही निर्भयता समाज और देश को मजबूत बनाती है।” पीएम मोदी ने आगे कहा, “आज भारत भी इसी सिद्धांत पर चलता है। हम विश्व को बंधुत्व की बात भी बताते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते।”

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे विश्व ने यह देखा है कि नया भारत ना डरता है, ना रुकता है और ना आतंकवाद के खिलाफ झुकता है। आज का भारत साहस और स्पष्टता के साथ पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है।”

पीएम मोदी ने साझा किया दिलचस्प किस्सा इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नौवें सिख गुरु के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर गुरु तेग बहादुर को समर्पित एक विशेष सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि सुबह वह ‘रामायण की नगरी’ अयोध्या में थे और अब वह भगवान कृष्ण की धरती पर हैं। पीएम मोदी ने एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। पीएम मोदी ने कहा कि 9 नवंबर 2019 को जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो वह करतारपुर गलियारे के उद्घाटन के लिए पंजाब के डेरा बाबा नानक गए थे। उन्होंने बताया, “मैं प्रार्थना कर रहा था कि राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो और सभी राम भक्तों की इच्छाएं पूरी हों।” उन्होंने कहा, “और उस दिन हमारी प्रार्थनाएं कबूल हुईं, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया।” उन्होंने कहा कि आज उन्हें फिर से ‘सिख संगत’ से आशीर्वाद लेने का मौका मिला।